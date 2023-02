SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen vaaliohjelmassa sote tulee tärkeysjärjestyksessä viimeisenä

Mika Kari: SDP:n vastauspuheenvuoro Ukrainan koulutusoperaatiota käsittelevässä lähetekeskustelussa 6.2.2023 15:39:35 EET | Tiedote

SDP:n vastauspuheenvuoro lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan EU:n koulutusoperaatioon 6.2. Kansanedustaja Mika Kari Arvoisa puhemies, Ukraina on käynyt lähes vuoden ajan puolustussotaa Venäjän brutaalia hyökkäystä vastaan ja samalla varjellut koko Eurooppaa. Suomessa olemme tukeneet Ukrainaa vahvasti sodan alusta asti, niin kansallisesti kuin yhdessä kumppanimaidemme kanssa. Puolustusmateriaalitukea olemme antaneet merkittävän määrän, yhteensä 590 miljoonan euron arvosta. Materiaalisen tuen lisäksi keskeistä on, että Suomi tarjoaa Ukrainalle sen kaipaamaa osaamista ja koulutustukea. Olemme osallistuneet jo ukrainalaisten vapaaehtoisten kouluttamiseen Iso-Britanniassa. Nyt vahvistamme jatkon tälle työlle EU:n oman sotilaallisen avustusoperaation kautta, jonka tavoitteena on yhteensä 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttaminen. Päätös koulutusyhteistyöhön osallistumisesta on tärkeä ja se edistää Ukrainan kykyä puolustaa aluettaan, suvere