SDP:n Aki Lindén: Kokoomus ajaisi soten taas seinään

Sosiaali -ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja ja HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Linden kummeksuu Kokoomuksen vasta valitun puheenjohtaja Petteri Orpon puheita sote-uudistuksesta. Orpon mukaan kunnat pärjäävät parhaiten itsenäisesti ja sotea tulisi kehittää kuntayhtymäpohjalta.

”Ensin Jyrki Kataisen, ja sen jälkeen Alexander Stubbin johtamat hallitukset yrittivät sote-uudistusta juuri kuntayhtymäpohjalta. Kuntayhtymämalli todettiin perustuslain kanssa ristiriitaiseksi, koska kuntayhtymille olisi pakolla siirretty yli 60 % kuntaverolla ja valtionosuuksilla katetuista palveluista, joka olisi rikkonut kuntien itsehallinnon periaatteen. Tämän jälkeen ainoa tie koota 300 kunnan ja yli 150 kuntien yhteisten organisaatioiden sekava ja tehoton sotejärjestelmä tehokkaasti toimivaksi ja yhdenvertaiset palvelut takaavaksi kokonaisuudeksi, on ollut erillisten sotealueiden muodostaminen. Tämän tietää Kokoomuskin.” Ihmettelee Linden

Linden muistuttaa, että Kokoomus muutti kantaansa sote-uudistukseen lennosta keväällä 2019 Sipilän hallituksen kaaduttua, sitä ennen maakunnallisten hartioiden varaan perustunut uudistus kelpasi kyllä Orpollekin.

”Sote-uudistus on juuri sellainen rakenteellinen uudistus, joita Kokoomus on hallitukselta kaivannut. Me sosialidemokraatit emme vain puhu uudistuksista, me myös toteutamme niitä.” Linden päättää.