SDP:n Aki Lindén: Me tavoittelemme kaikille suomalaisille hyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.) kiittää hallitusta esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Lindén puhui sote-uudistuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa 14.12.

- Meidän sosialidemokraattien tavoitteena on tehdä terveyskeskuspalveluista, vanhustenhuollon palveluista ja kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista yhtä hyviä kuin keskussairaalat ja parhaat sosiaalipalvelumme nyt ovat. Se on koko sote-uudistuksen ”punainen lanka”, Lindén tiivistää.

Lindén painottaa, että kuntakohtainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä tuli tiensä päähän jo vuosia sitten, mutta sen korvaaminen paremmalla järjestelmällä on osoittautunut vaikeaksi.

- Nyt tämä uudistus kuitenkin tehdään. Se ei ole millään tavalla ristiriidassa palveluiden välittömän ja nopean kehittämisen ja parantamisen kanssa. Tarvitaan molemmat: rakenneuudistus ja sisällön kehittäminen, Lindén sanoo.

- Meillä on maailman vastuullisin ja parhaiten koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Se on nähty nyt koronakriisinkin aikana. Mutta meillä on järjestelmässä vika. Lääkärille pääsy, hammaslääkärille pääsy tai vanhustenhuollon palveluiden laatu, vammaisten palveluiden laajuus, päihdehuollon saatavuus tai lastensuojelun toimivuus riippuvat nyt siitä, missä kunnassa ihminen asuu.

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa yksityiset palveluiden tuottajat ja laajan kolmannen sektorin tuottajat ovat keskeisessä asemassa.

- Mutta rahoitus on julkinen ja siitä päätetään demokraattisesti. Tällainen monituottajamalli on paras mahdollinen. Se ei ole suuryrityksille räätälöity markkinamalli, vaan ihmisten malli, painottaa Lindén.