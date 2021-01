SDP:n Aki Lindén: Orpo oudolla ristiretkellä sote-uudistusta vastaan

SDP:n Piirainen: Finnair hoitaa yhteydet maakuntakentille, kunnes ostoliikenteen kilpailutus on maalissa 8.1.2021 14:40:31 EET | Tiedote

Kansanedustaja Raimo Piirainen on tyytyväinen Finnair päätökseen jatkaa vuorolentoja Kajaaniin, Kemiin, Kokkolaan, Joensuuhun ja Jyväskylään 18.4.2021 saakka, jotta maakuntiin ei synny lentomotteja ennen ostoliikenteen käynnistymistä. - Toimivat lentoyhteydet ovat vientivetoisille alueillemme hyvin tärkeät. On hyvä, että liikenneministeri Harakka maakuntien miehenä on ollut paimentamassa lentoliikennealaa siten, että yhteydet turvataan valtion ostoliikenteen käynnistymiseen saakka, Piirainen kiittelee. Yhteydet maakuntakentille ollaan varmistamassa koronavirustilanteessa eduskunnan myöntämän 11,5 miljoonan euron lisämäärärahan turvin. Hankinnan kilpailutus on kuitenkin viivästynyt, sillä EU:n komission ei ole julkaissut virallista tietoa kilpailutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tämä tapahtunee ensi viikolla. Finnair on tiedottanut, että maakuntakenttien viikkovuorot ja lentoajat säilyvät samoina kuin talvella, lukuun ottamatta tiistaisin lennettävää HEL-KOK-KEM-kolmio