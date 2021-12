SDP:n Aki Linden Perussuomalaisten aluevaaliohjelmasta: ”Ei vakuuta osaamisellaan eikä tavoitteillaan”

SDP:n Hussein al-Taee valittiin arvostetun turvallisuusverkoston hallitukseen 8.12.2021 16:28:35 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on valittu Wider Security Network WISE:n hallitukseen kaudelle 2022-2023. WISE:n hallitus koostuu kahdeksasta kansanedustajajäsenestä ja yhdeksästä kansalaisjärjestön jäsenestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kirkon Ulkomaanavun Tarja Kantola. WISE lähtee toiminnassaan inhimillisen turvallisuuden käsitteestä. WISE kouluttaa, tiedottaa ja keskustelee laajan turvallisuuden kysymyksistä. Verkoston tarkoituksena on tarjota yhteistyöfoorumi eri kansalaisyhteiskunnan toimijoille, niin kansanedustajille, yrityksille, virkamiehille kuin yksityishenkilöillekin. -Haluan olla rakentava voima suomalaisessa päätöksenteossa, jossa asioihin puututaan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Ihmisten mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on tärkeä peruspilari kansalaisyhteiskunnan toimimisen kannalta. Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat näet vahvasti sidoksissa toisiinsa, al-Taee toteaa. al-Taeen nimitys on osana sarjaa, jossa hänet on valittu