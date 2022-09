SDP:n al-Taee: Esitys kaivoslain uudistamisesta etenee viimein eduskuntaan!

- Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet parantamaan kaivosten ympäristönsuojelua, varmistamaan kaivosten toimintaedellytykset ja parantamaan paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia kaivostoiminnan suunnittelussa. Olenkin hyvin tyytyväinen että saamme viimein tämän tärkeän asian eduskunnan käsiteltäväksi, al-Taee toteaa.

Uudessa esityksessä vaaditaan kuntakaavoituksen edellyttämistä kaivostoiminnalle, joka parantaa merkittävästi kuntien päätäntävaltaa kaivoshankkeiden toteutuksessa ja sijoittelussa. Esityksessä tarkennetaan myös malminetsintävarauksiin liittyviä säännöksiä, sillä nykykäytäntö on luonut laajoja epävarmuuksia alueille. Esityksen mukaan varausaikaa lyhennetään ja varausalueelle tulee veroluonteinen maksu. Tämä hillitsee liian laajoja varausalueita.

- Hallitus on sopinut myös malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa. Malminetsinnän rajoittamista luonnonsuojelualueilla tiukennetaan, ja tämä on askel oikeudenmukaisempaan suuntaan. Esityksellä vahvistetaan myös saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana parantamalla tiedonsaantia ja sitä kautta oikea-aikaisia vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. Myös tämä on tärkeä uudistus, al-Taee sanoo.



- On kuitenkin tärkeää että suuntaamme katseemme myös tulevaisuuteen. Ideaalitavoite on saada raaka-aineet jatkojalostukseen täällä Suomessa. Ennen kaikkea kiertotalouden merkitys korostuu juuri nyt, sillä maamineraaleja ei ole tarpeeksi kaikkiin tarpeisiin ilman kierrätystä. Mineraalien jatkojalostus sekä kierrättäminen Suomessa sopisivat yhteen meidän korkeatasoiseen osaajaprofiiliin. Sellaisen teollisuusklusterin luonti tänne olisi Suomen kannalta merkittävä tavoite, al-Taee päättää.

Kaivoslaissa huomioidaan nykyistä paremmin ympäristön suojelu ja kaivostoiminnan vaikutukset muihin elinkeinoihin. Kaivosteollisuus on Suomelle merkittävää ja tärkeintä onkin se, että uudella kaivoslailla mahdollistamme kaivosteollisuuden toiminnan kestävällä tavalla, niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin.