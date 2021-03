SDP:n Anneli Kiljunen: Lisäbudjetilla apua nuorten kasvaviin mielenterveysongelmiin

SDP:n Salonen: Nesteen uudet tankkerit saatava Suomen lipun alle huoltovarmuussyistä 17.3.2021 15:49:42 EET | Tiedote

Neste ilmoitti tällä viikolla, että uusi biojalostamohanke rakennetaan Rotterdamiin. Päätös oli Suomelle suuri pettymys, sillä uutta hanketta toivottiin Rotterdamin sijasta Porvoon Kilpilahteen. Ratkaiseva tekijä päätöksessä oli hankkeen kustannuserot. Kansanedustaja, eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii, että valtio-omisteisen Nesteen päätöksissä arvioitaisiin jatkossa vahvemmin niiden vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle. - Ymmärrän, että Neste on yritys, joka tekee päätöksensä itsenäisesti pohjautuen yrityksen visioihin ja kannattavuusarvioihin. On kuitenkin vaikea hyväksyä, että Nesteen kaltaiset valtio-omisteiset yhtiöt eivät huomioisi kansallisia näkökulmia, kuten esimerkiksi huoltovarmuutta. Siksi koen, että on käytävä vakava tarkastelu huoltovarmuuden kannalta merkittävistä yrityksistä ja niiden tulevaisuussuunnitelmista, Salonen sanoo. Neste on rakennuttamassa parhaillaan kahta uutta öljytankkeria, joiden on määrä valmistua vuoden 2021 lopulla. Sa