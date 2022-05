SDP:n Anneli Kiljunen: Naton jäsenyys antaa voimakkaan pidäkkeen sotilaallisen voiman käyttämiselle Suomea vastaan

- 24. helmikuuta 2022 tulee jäämään historiaan yhtenä suurimpana, maailman turvallisuusympäristöä järkyttäneenä päivänä. Ukrainan, Suomen, Euroopan ja maailman turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui yhdessä yössä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjän sota on ollut raadollista, häikäilemätöntä, Venäjä ei ole kunnioittanut minkäänlaisia ihmisoikeuksia.

- Putin on omilla päätöksillään ajanut myös Suomea arvioimaan kansalaistemme turvallisuutta naapurimaana. Muuttunut tilanne on edellyttänyt meiltä turvallisuuspoliittista arviointiprosessia, jota eduskunnassa on tehty tiiviissä yhteistyössä ja nopealla aikataululla. Valitettava tosiasia on, että turvallisuutemme ja luottamuksemme Venäjään on muuttunut radikaalisti. On selvää, että meistä jokainen on joutunut pohtimaan syvällisesti näkemystämme Natoon, Kiljunen toteaa.

Koko elämänsä Venäjän rajan läheisyydessä elänyt Kiljunen kertoo Venäjän brutaalin toiminnan olleen hänelle henkilökohtaisesti valtava järkytys, koska oli uskonut Venäläisten ja Suomalaisten yhteyteen. Nyt kaikki vuosikymmeniä rakennettu yhteistyö on poissa.

- Mikään ei ole tärkeämpää kuin maamme kansalaisten, lastemme ja lasten lastemme turvallisuus ja tulevaisuus. Tavoitteena tulee olla, ettei kenenkään maamme kansalaisen tarvitse enää koskaan kokea sotaa. Tämä on asia, jota me kaikki nyt pohdimme, kun teemme päätöstämme Natosta.

- Jäsenyys Natossa ei poista kaikkia turvallisuusuhkia ympäristöstämme, mutta se antaa voimakkaan pidäkkeen sotilaallisen voiman käyttämiselle Suomea vastaan. Tämä on Nato päätökseni ydin, jonka takia äänestän Naton jäsenyyden puolesta. Toivon, että Nato jäsenyys ehkäisee sotilaallisen hyökkäyksen Suomeen ja mahdollistaa näin turvallisemman elinolosuhteet kansalaisille elää Venäjän naapurustossa, Kiljunen päättää.