SDP:n Anneli Kiljunen: Omaishoitajien rooli ja asema osana sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita on selkeytettävä

SDP:n kansanedustajat: Kulttuuri- ja tapahtumatoimijoita on tuettava pikaisesti 26.3.2021 10:33:46 EET | Tiedote

- Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on ajautunut ahdinkoon, johon on löydettävä nopeasti konkreettisia ratkaisuja. Moni alan toimija on ollut koronapandemian suurimpia häviäjiä, ja tarve tuelle on vain kasvanut. Nyt on tärkeää, että heidän toimeentulonsa nostetaan asialistan kärkeen ja alalle suunnataan tukea pikaisesti, painottavat SDP:n kansanedustajat. Hallituksen tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa myönnettiin kulttuurin ja taiteen toimijoille 20 miljoonaa euroa. Näistä tuista 15 miljoonaa myönnettiin freelance-apurahoihin ja 5 miljoonaa euroa elokuvasäätiölle. Freelance-apurahat tulevat jaettaviksi Taiteen edistämiskeskusten toimintamenojen kautta. Osa on myös hyötynyt kustannustuesta. - Nämä toimet ovat hyvä alku, mutta toivomme ministereiltä Saarikko ja Lintilä vielä uusia lisätoimia alan toimijoiden tukemiseksi. Lisäksi tapahtumatakuu on syytä saada valmiiksi nopeasti ja samalla varmistaa rahojen jaon aloitus nopealla aikataululla. Moni on odottanut tukiaan jo vuoden, emme voi e