SDP:n Anneli Kiljunen: Osaajapulaan on vastattava nyt

Kuntien työvoimaennusteen mukaan hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja lastentarhanopettajien osaajapula on julkisella sektorilla suurinta nyt sekä lähitulevaisuudessa. Työntekijävaje on tällä hetkellä kuntasektorilla tuhansia ja tulevien vuosien aikana eläköitymisennuste on 33,5 prosenttia kaikista kunta-alan työntekijöistä.

- Osaajapulaan on vastattava nyt. Nykytilanne on korjattava sekä vastattava eläköitymisestä koituvaan henkilöstövajeeseen. Kyse on lopulta kuntalaisten ja kunta-alan työntekijöiden hyvinvoinnista. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa meillä on pulaa parhaillaan psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lastentarhanopettajista, painottaa Kiljunen.

Hallitus oikealla tiellä

Rinteen ja Marinin hallitus ovat kääntäneet koulutuspolitiikan suunnan. Pysyvät korotukset korkeakoulujen perusrahoituksiin sekä indeksikorotukset on tehty vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi maksuttoman toisen asteen oppivelvollisuuden vuoksi jokaisella nuorella on jatkossa tulevaisuuden työelämävaateita vastaava koulutustaso.

- Koulutuspaikkoja lisätään niin toiselle kuin korkea-asteellekin. Ammattikoulujen koulutuspaikkoja lisätään ensi vuodelle tuhannella paikalla ja korkeakoulujen uusiin aloituspaikkoihin ehdotetaan 15 miljoonan euron lisäystä, iloitsee Anneli Kiljunen

Lisäksi eri puolella Suomea koulutetaan vuoteen 2024 mennessä noin 5 000 uutta lähihoitajaa. Tulevan vuoden budjetissa tähän on varattu 43 miljoonaa euroa. Sairaanhoitajan tutkintoon johtavaan koulutukseen toteutetaan 1000 paikan lisäys vuosien 2020-2022 aikana.

Anneli Kiljunen on tyytyväinen tähän kehitykseen, mutta on vielä huolissaan siitä, riittävätkö nämä toimet? Tämä on jatkossa syytä selvittää tarkasti.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen tarvitaan kokonaisuudistus

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ei ole nykyisellään riittävä eikä se vastaa lasten moninaistuviin tarpeisiin. Meillä on entistä enemmän erityistukea tarvitsevia lapsia. Meidän on arvioitava vastaako nykyinen henkilöstömäärä, varhaiskasvatukseen annettava palvelu- ja tuki parhaalla mahdollisella tavalla jokaisen lapsen tarpeeseen. Lainsäädäntöä on vuosien varrella kehitetty, mutta kokonaisuuden arviointi puuttuu.

- Lastentarhanopettajien ja erityisopettajien saatavuus ja kasvatuksen laatu on turvattava tulevaisuudessa. Alalla on tapahtunut paljon muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana, nyt olisi aika arvioida varhaiskasvatusta ja erilaisten tukipalveluiden kokonaisuutta - vastaavatko ne aidosti ja parhaalla mahdollisella tavalla jokaisen lapsen tarpeeseen, linjaa asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen jättänyt Anneli Kiljunen.