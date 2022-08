SDP:n eduskuntaryhmä: itäisen Suomen elinvoimaa on vahvistettava

Nopeasti vaikuttavina toimina on ohjattava alueen yrityksille ja toimijoille erilaisia tukimuotoja, joista esimerkkeinä:

1. Riittävä tuki teollisuuden logistiikan ja raaka-ainekuljetusten turvaamiseksi

2. Perusväylänpidon vuoden 2023 määrärahojen turvaaminen, kustannusten nousun huomioiminen meneillään olevien hankkeiden osalta



Hieman pidemmällä aikavälillä korostuvat osaaminen ja tulevaisuusinvestoinnit:

3. Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen, T&K-toiminnan kehittäminen ja vihreän siirtymän nopeuttaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa

4. Keskeisessä osassa itäisen Suomen elinvoiman turvaamisessa on logistiikka. Raideyhteyksien osalta erityisesti Karjalan radan välityskykyä ja matkanopeuksia on parannettava niin nopealla aikataululla kuin mahdollista sekä matkustajaliikenteen että teollisuuden kuljetusten sujuvoittamiseksi. Nämä parannukset tukevat Itäradan suunnittelutyötä, jota valtio yhdessä alueen kuntien kanssa vie eteenpäin. Myös Savon radan nopeuttamiseen tähtäävää työtä on jatkettava.

5. Maakuntien saavutettavuudesta on pidettävä huolta: esimerkiksi keskuskaupunkeihin on voitava matkustaa pääkaupunkiseudulta kolmessa tunnissa. Liikennejärjestelmän on oltava sellainen, että se tukee itäisen Suomen vientiteollisuutta ja matkailua. Kattavat lentoyhteydet ovat osa kokonaisuutta.