Sdp:n eduskuntaryhmän Antti Lindtman: Jämsän seutu tarvitsee kaiken tuen paperiteollisuuden ahdingossa

Riitta Mäkinen: Kaipolan lakkautus surullinen esimerkki teollisuuden alasajosta 26.8.2020 18:31:13 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) pitää UPM:n päätöstä lakkauttaa Kaipolan paperitehdas surullisena, mutta ennakoitavissa olleena päätöksenä. Vetoaminen sääntelyyn, verotukseen tai työvoimakustannuksiin on Mäkisen mukaan poliittista edunvalvontapuhetta. Hän katsoo, että todellinen syy sulkemisen takana on kysynnän supistuminen, kuten SCA:n Ortvikenin tehtaalla Ruotsissa, jonka tuotteiden kysyntä on pudonnut koronan myötä jopa 30%. - UPM on tehnyt jo viime vuosikymmenen alkupuolella ratkaisun olla modernisoimatta Kaipolan tehdasta. Sama kosketti hetki sitten lakkautettua Säynätsalon vaneritehdasta, Mäkinen toteaa. - Ratkaisu painopaperin kysynnän laskuun on ollut uudistumisen sijaan alasajo. Valtiovallan viimeaikaiset yritys- ja energiaverotusta koskevat ratkaisut, tuoreimpana esimerkkinä teollisuuden sähköveron alentaminen, ovat vahvistaneet kilpailukykyä. Myös työmarkkinaratkaisut ovat olleet erittäin maltillisia. Päätös on selkeästi seurausta pitkäjänteisestä strategisesta valinnas