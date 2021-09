SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe vuoden 2022 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa

SDP:n Hussein al-Taee: Hallituksen on turvattava poliisin resurssit lisäbudjetilla pikaisesti 28.9.2021 10:43:47 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Hussein al-Taee pitää erittäin huolestuttavana, että poliisi on aloittanut yt-menettelyt, jotka johtavat mahdollisesti poliisien virkasuhteiden päättymisiin. Hänen mielestään poliisin rahoituksen tarve on taattava lisäbudjetilla. - Näen tämän erittäin ikävänä asiana, että poliisi on aloittanut jo yt-menettelyt. Hallituksen on ensi sijassa pyrittävä takaamaan poliisin rahoituksen riittävyys lisäbudjetilla. On tärkeää saada oikea rahoitus esimerkiksi toimitilojen parantamiseksi. Tätä työtä on jo tehty hallituksen panostusten toimesta, mutta sitä pitää jatkaa määrätietoisesti. Työskentelyolosuhteet pitää olla kunnossa, toteaa al-Taee. Poliisien määrän nosto on ollut yksi hallitusohjelman pääkirjaus poliisin kohdalla. Poliisi onkin toteuttanut kirjausta ja lisännyt henkilöstön määrää tasaisesti koko hallituskauden ajan. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan poliiseja pitäisi olla vuonna 2023 noin 7500. - Yt-menettelyt romuttavat nyt tämän hallitusoh