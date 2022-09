SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe vuoden 2023 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Ryhdymme käsittelemään ensi vuoden valtion tuloja ja menoja uuden kriisin varjossa. Juuri kun maailmantalous oli toipumassa koronapandemiasta, Venäjä aloitti rikollisen sotansa Ukrainassa. Julman ja oikeudettoman tuhoamissodan lisäksi Venäjä käynnisti vielä energiasodan Eurooppaa vastaan, mikä on johtanut laajaan energiakriisiin.

Tämän kolmannen kriisin keskellä rakennamme nyt talousarviota ensi vuodelle. Idästä puhaltaa kylmä tuuli.

Ärade talman,

Just när världsekonomin började att återhämta sig från coronapandemin inledde Ryssland ett krig i Ukraina. Utöver det grymma kriget startade Ryssland ett energikrig mot Europa, vilket har lett till en stor energikris. Mitt under den här tredje krisen gör vi upp en budget för nästa år.

Arvoisa puhemies,

Kriisit näkyvät taloudessa ja valtion taloudenpidossa. Koronapandemian jälkeen valtio on joutunut ottamaan jälleen iskua vastaan. Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa panostamme puolustukseen ja huoltovarmuuteen sekä kannamme vastuuta sotaa pakenevista.

Ensi vuoden alijäämä on 8,1 miljardia. Se ei ole pieni luku. Velkaan ei pidä suhtautua välinpitämättömästi. Etenkään nyt, kun korot ovat nousussa.

Samalla on syytä huomata, että pandemia ja sota on koskettanut kaikkia EU-maita ja valtiot ovat velkaantuneet.

Onneksemme Suomen velkaantuminen koronapandemian puhjettua on euromaiden neljänneksi pienintä. Siis euromaiden neljänneksi pienintä. Olemme toipuneet pandemiasta ensimmäisten joukossa.

Työllisyys on budjettikirjan tärkeimpiä lukuja ja siitä olemmekin tässä salissa ankarasti väitelleet, helmikuussa ryhmäpuheenjohtaja Mykkänen esitti kokoomuksen arvion, sitaatti: ”Hallitus on jäämässä murto-osaan itse asettamastaan työllisyystavoitteesta.”

Miten kävikään? Hallitus on saavuttanut työllisyystavoitteensa. Tehtyjen työtuntien määrä ei ole ollut vuosikymmeniin näin korkealla. Nuorisotyöttömyys on alimmalla tasolla 15 vuoteen. Työllisyysasteessa ero Ruotsiin on kaventunut pienimmäksi tämän vuosituhannen aikana.

Kriisivuosina Suomi on pärjännyt sittenkin kohtuullisen hyvin. Mihinkään itsetyytyväisyyteen ei ole aihetta sillä talouden näkymä on nyt poikkeuksellisen sumea ja ensi vuosi voi vielä tuoda yllätyksiä.

Arvoisa puhemies,

Budjetin tärkeä osa on hintojen noususta, erityisesti korkeista energiahinnoista kärsivien kotitalouksien auttaminen.

Hallitus tulee nyt suomalaisten tueksi nopeasti toteutettavalla sähkövähennyksellä, jota suomalaiset pääsevät hyödyntämään heti tammikuussa. Kaikkein pienituloisimmille räätälöimme sähkövähennyksen. Sähkön arvonlisäveron lasku tuo sekin kaivattua helpotusta tilanteeseen.

Kansalaisten suoran tukemisen lisäksi tarvitsemme sähkömarkkinoiden isompaa remonttia EU-tasolla. Sähkön ja maakaasun hintakatto sekä energiayhtiöiden ylisuuriin voittoihin puuttuminen on välttämätöntä.

Inflaation vaikutukset iskevät eniten pienituloisiin, tarjoilijaan selvästi enemmän kuin toimitusjohtajaan. Siksi yleisten toimien ohella tukea kohdistetaan pieni- ja keskituloisille.

Erityisesti lapsiperheille, pitkää työmatkaa ajaville ja eläkeläisille.

Lapsiperheiden päivähoitomaksuja alennetaan pysyvästi, jo toisen kerran hallituskauden aikana. Yhdessä aiempien päätösten kanssa nyt keskituloisen nelihenkisen pikkulapsiperheen päivähoitomaksut alenevat pysyvästi 270 euroa kuukaudessa.

Eikä vaikutus kannustinloukkujen purkamiseen ole vähäinen. Monen kotihoidontuelta työhön siirtyvän vanhemman käteen jäävä tulo yli kaksinkertaistuu tällä hallituskaudella.

Yksinhuoltajien tilannetta parannetaan nostamalla etuisuuksien yksinhuoltajakorotuksia. Ylimääräinen lapsilisä joulukuulle tulee myös monelle perheelle tarpeeseen.

Myös ulosoton suojaosaa korotetaan. Tämä SDP:n pitkäaikainen tavoite helpottaa ylivelkaantuneiden asemaa.

Eläkkeensaajiakaan ei unohdettu, joiden asumistukeen tehdään kohonneisiin lämmityskustannuksiin vastaava parannus. Lääkkeiden maksukatto jäädytetään samalla kun työeläkkeisiin tulee ensi vuoden alussa merkittävä korotus.

Oppositiosta hallituksen toimia on kritisoitu ja vaihtoehtona on esitetty suurituloisia suosivaa miljardiluokan yleistä tuloverokevennystä. Ehkä on reilua avata suomalaisille eri vaihtoehtojen vaikutukset. Keskituloiselle lapsiperheelle päivähoitomaksut ja työmatkavähennys tuovat käteen yhteensä yli 300 euroa kuukaudessa, yleinen tuloveroale 45 euroa.

Hintojen nousun hillitsemiseksi oikeisto-oppositiosta on esitetty myös, että ilmastotavoitteita ja irrottautumista fossiilienergiasta pitäisi lykätä. Tätähän on kokeiltu.

Britannian konservatiivihallitus taannoin kehotti lopettamaan viherhumpan, ’Cut the green crap.’ Nyt lontoolainen pienyrittäjä on kaatumassa jopa kymmenen tuhannen punnan energialaskuun. Brittikotitaloudet ovat ennennäkemättömässä ahdingossa.

Virossa, jossa iso osa energiasta on edelleen fossiilista, inflaatio on Euroopan korkein.

Toisin sanoen niissä maissa, missä on suhtauduttu viivytellen ilmastotavoitteiden toteuttamiseen, kansalaiset maksavat nyt itsensä kipeäksi.

Jokainen voi miettiä, kumpi on parempi vaihtoehto: hallittu ja oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilisista vai cut the green crap -politiikka?

Regeringen hjälper de som drabbas hårdast av den stigande inflationen och de höga energipriserna. Till exempel sänkt el-moms och sänkta dagvårdsavgifter.

Arvoisa puhemies,

Budjetti sisältää sd-eduskuntaryhmälle tärkeitä päätöksiä.



Jatkamme pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen vahvistamista, koska viime kädessä Suomen hyvinvoinnin perusta on korkea osaaminen.

Työtä hoiva-alan ongelmien korjaamiseksi jatketaan ja vahvistetaan. Hallitus lisää koulutuspaikkoja tuhansilla ja hoiva-avustajia koulutetaan lisää 2500 henkilöä. Työolojen parantamiseen ohjataan lisää resursseja.

Suomalaisten turvallisuutta vahvistetaan. Poliisille kohdistetaan lisärahoitusta ja rajaturvallisuuden valvontaan panostetaan lisäämällä kalustoa ja rajavartioiden määrää.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen ger sitt stöd till regeringens linje och det framställda budgetförslaget.

Arvoisa puhemies,

Vaikeat ajat vaativat erityistä tarkkuutta meitä päättäjiltä. Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät edellytykset vastata edessä oleviin haasteisiin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tuen hallituksen linjalle ja toivoo myös oppositiolta rakentavia esityksiä yhteistyön hengessä.