SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin vappupuhe

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Antti Lindtmanin vappupuhe 2019. Tuusula klo 12, Tikkurila klo 14.20.

Hyvät ystävät!

Iloista ja aurinkoista Vappua teille kaikille.

Vapun alkuperäinen sanoma kumpuaa syvältä työväen ja työn merkityksestä. Vapusta on kuitenkin tullut opiskelijoiden ja koko kansan juhla - juhla, jolloin koko Suomi siirtyy keväästä kesään ja katsoo valoisaan huomiseen.

Juuri nyt Suomi tarvitsee rohkeutta, yhteistyötä ja vastuullisuutta. Nyt tarvitaan huomisen katse, ja tämän päivän viisaus. Siitä syntyy Suomi, jossa voimme luottaa tulevaan ja jossa voimme kulkea turvallisin mielin eteenpäin.

Hyvät ystävät,

Pari viikkoa sitten suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Sipilän hallituksen epäoikeudenmukainen ja lyhytnäköinen linja sai kansalta epäluottamuslauseen. Sosialidemokraattien ajamat arvot ja tavoitteet saivat vaaleissa taakseen eniten kannatusta.

Vaaleissa suurimman puolueen valtakirja tarkoittaa myös vastuuta. Vastuuta Suomesta ja suomalaisista. SDP:llä on nyt suurin vastuu - vastuu sellaisen hallituksen muodostamisesta, joka vie Suomen parempaan huomiseen.

On selvää, että vaalituloksen pitää konkreettisesti näkyä tulevassa hallitusohjelmassa ja seuraavien vuosien politiikassa. Jokainen päätös viitoittaa osaltaan muutoksen suuntaa.

Vaaleissa kansalaisilta saatu muutosviesti tarkoittaa, että nyt Suomessa on siirryttävä leikkauslinjalta uudistuslinjalle.

On tärkeää, että jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Kasvu kuuluu kaikille - ei vain harvoille. Siitä on kyse, kun puhutaan vastuullisuudesta. Siitä on kyse, kun puhutaan muutoksesta.

Parempi Suomi on rakennettava yhdessä niin, että kaikki pidetään mukana. Tarvitaan inhimillisiä uudistuksia ja rohkeita tulevaisuusinvestointeja. Niiden varaan rakennetaan parempaa tulevaisuutta.

Leikkausten tie on kuljettu loppuun. Nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät kestävää kasvua ja tasa-arvoa sekä vähentävät eriarvoisuutta.

Uudistuslinja luo myös pohjaa pitkäjänteiselle ja vastuulliselle talouden hoidolle. Yhteiskunnan kehittäminen ja uudistukset eivät aina voi olla taloudelle alisteisia. Katse pitää kääntää myös kengän kärjistä ylös, jotta talous on kunnossa myös pitkällä aikavälillä.

Hyvät ystävät,

Suomessa pitää lisätä kasvun pitkän ajan edellytyksiä. Erityisesti se tarkoittaa koulutukseen ja osaamiseen panostamista varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen. Kiireisimpänä listalla on toisen asteen - eli lukion ja ammatillisen koulutuksen - muuttaminen aidosti maksuttomaksi.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksissä on osoitettu, että toisen asteen maksuttomuudella olisi positiivinen vaikutus työllisyysasteeseen ja uudistus maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Toinen aste on nykyajan peruskoulu. Nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla on vaikea pärjätä ilman toisen asteen koulutusta. Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään nuori keskeyttää opintonsa rahan puutteen vuoksi.

Kestävää kasvua tukee myös se, että perhevapaat uudistetaan perheiden kannalta joustaviksi ja tasa-arvoisiksi. Uutterat äidit ja isät ansaitsevat perheystävällisempää politiikkaa. Samoin sosiaaliturva pitää uudistaa yksinkertaiseksi ja kannustavaksi. Työn pitää olla aina kannattavaa.

Seuraavien vuosien politiikassa oikeudenmukaisuuden arvo pitää olla keskeisessä asemassa. Se on arvovalinta, että Suomella on sydäntä huolehtia heikoimmistaan. Eheä yhteiskunta on aina vahvempi.

Suomen sivistyksen mitta on, miten huolehdimme heistä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet. Ikäihmisten hoivan epäkohtien korjaaminen on arvovalinta. Riittävä hoitajien määrä on kirjattava lakiin ja kotihoitoon tarvitaan lisää aikaa ja ihmisiä.

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja inhimilliseen ikääntymiseen ja siksi pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on parannettava. Hallitusohjelmaan on kirjattava suuntaviivat tälle tavoitteelle.

Oikeudenmukaisuutta ja kestävää kasvua lisää myös se, että Suomessa rakennetaan parempaa työelämää. Se tehdään sopimalla, ei repimällä. Suomalaisten työmarkkinoiden ja koko yhteiskunnan vahvuus on yhteistyö. Sitä tarvitsemme jatkossa entistäkin enemmän.

Hyvät kuulijat,

Juuri tänä vappuna - työn juhlapäivänä - on hyvä muistaa, että hyvinvointi rakentuu työlle. Jotta panostaa koulutukseen ja pitää huolta ikääntyneistä Suomi tarvitsee lisää työtä, työpaikkoja ja kestävää kasvua. Hallitus ei voi luoda työtä, mutta se voi luoda olosuhteita, jotta työtä syntyy ja Suomeen investoidaan. Erityisesti tarvitsemme viennin pohjan vahvistamista.

Viime viikon perjantaina saimme hyviä uutisia, kun Metsä-Group ilmoitti aloittavansa hankesuunnitelman uuden sukupolven tehokkaan biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Tämä on osoitus siitä, että Suomeen uskalletaan ja halutaan investoida.

Hankkeella olisi iso merkitys Pohjois-Suomen ja koko Suomen työllisyydelle ja taloudelle. Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä. Uusien biotuotteiden markkina on globaali ja kasvaa jatkuvasti. Myös sellun kysyntä on tulevaisuudessa vahvaa väestönkasvun, kaupungistumisen ja digitalisoinnin myötä.

Uusi tehdas olisi myös ympäristöystävällisin ja resurssiviisain tehdas koko maailmassa. Se tuottaa valtavan määrän päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Tämä hanke, jos mikä on loistava esimerkki siitä, miten ympäristö ja työ, kättä lyö. SDP antaa tuen tälle tärkeälle hankkeelle ja mahdolliselle miljardi-investoinnille.

Valtion on panostettava tehtaan tarvitsemaan liikenneinfraan, kuten Ajoksen väylän syventämiseen, tie- ja katuverkostoon sekä rata- ja puuterminaalin kehittämiseen. Myös alempiasteisesta tieverkosta on huolehdittava, jotta puu saadaan riittävältä säteeltä liikkeelle.

Onkin täysin selvää, että tulevissa hallitusneuvotteluissa ei tulla tekemään ratkaisua, joka estäisi tämän jätti-investoinnin. Se olisi kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta kannalta vastuutonta.

Yhtä selvää on, että hallitusneuvotteluissa on löydettävä vastuullinen ratkaisu hiilinieluista ja niiden kasvattamisesta, koska ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole enää aikaa eikä varaa odottaa. Olen täysin vakuuttunut, että tulevissa hallitusneuvotteluissa löydetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät ratkaisut.

Hyvät ystävät!

Seuraavat vaalit odottavat jo nurkan takana. Muutaman viikon päästä päätetään nimittäin Euroopan unionin suunnasta.

Haluan muistuttaa siitä, että äänestämällä sosialidemokraatteja EU-vaaleissa, tiedät mitä saat. Jokainen sosialidemokraattinen ehdokas on sitoutunut ottamaan vastaan paikan Euroopan parlamentista - ilman minkäänlaista venkoilua.

Epävarmat ajat maailmalla korostavat vahvan unionin merkitystä. Populistien lupaukset ovat viimeistään Brexitin myötä osoittautuneet tyhjiksi. Ei rikota ja hajoteta vaan korjataan se mikä, korjausta vaatii. Siksi on tärkeä äänestää vastuullisia päättäjiä Euroopan eduskuntaan.

Toimiva Euroopan unioni on jokaisen suomalaisen etu. Muistakaa käydä äänestämässä.

Hyvät ystävät,

Rohkeutta, yhteistyötä ja vastuullisuutta - sitä Suomi tänä vappuna tarvitsee.

Haluamme, että voimme astua luottavaisin askelin huomiseen. Edessä siintää kesä, valo ja hyvä tulevaisuus.

Vielä kerran, hyvää vappua ja iloa kesän odotukseen!