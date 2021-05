SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 18.5.2021

SDP:n Kymäläinen: Polttoaineveroa ei koroteta 18.5.2021 11:06:58 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) haluaa painottaa, että Sanna Marinin (sd.) hallitus etenee liikenteen päästöjen vähentämisessä oikeudenmukaisesti. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tänään julkaissut loppuraporttinsa liikenteen verotuksen uudistamistarpeista. Työryhmä on tarkastellut liikenteen verotusta kokonaisuutena päästövähennysten sekä veropohjan turvaamisen kannalta. - On syytä huomata, että tänään julkaistu raportti on työryhmän ehdotus, ei hallituksen esitys. Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa. Tavoitteenamme ei ole rajoittaa autoilua vaan päästöjä. Lähtökohtana on se, että ihmisille ja yrityksille luodaan kannusteita ohjata liikkumistaan kestävämpään suuntaan. Tähän ei päästä yhden keinon avulla, vaan tarvitsemme monipuolista keinovalikoimaa. Ennusteen mukaan jopa kolme neljäsosaa liikenteen päästövähennystavoitteesta saavutetaan jo nyt käytössä olevilla toimilla, joten enää tarvitaan viimeinen ponnistu