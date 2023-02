SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa valtion velkaantumisesta

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraatit keskustelevat mielellään taloudesta ja velasta.

Suomen velkasuhde on laskenut pari vuotta, mutta nyt lasku uhkaa taittua. Meidän tulee kääntää velkasuhde takaisin lasku-uralle, mutta järkevä aikataulu riippuu itsemme lisäksi myös kansainvälisistä suhdanteista.

Eurooppalaisittain verraten Suomen velka on kohtuullinen. Se on noin 20 prosenttiyksikköä euromaiden keskiarvoa alhaisempi.

Lähimmät verrokkimme Ruotsi ja Tanska ovat meitä hieman parempia, mutta toisaalta heillä yksityiset kotitaloudet ovat huomattavasti velkaantuneempia.

Meidän työllisyysasteemme kokoaikatyöllä mitattuna on korkeampi kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja veroasteemme puolestaan alhaisempi.

Pitkäaikainen työllisyystavoitteemme on toteutunut. Mutta se ei enää riitä.

On kuljettava kohti 80 prosentin työllisyysastetta ja parannettava työn laatua ja tuottavuutta.

Työhyvinvointia on vahvistettava, koska väsynyt ihminen ei kestä muutosta eikä opi uutta.

Arvoisa puhemies,

Kun puhumme velasta, on syytä muistaa, että rahavelka on yksi haasteemme. Lisäksi meillä on osaamisvelkaa, hyvinvointivelkaa ja ilmastovelkaa. Myös näistä on huolehdittava. Tai lasku on kestämätön.

On pidettävä huolta kokonaisuudesta.

Sosialidemokraatit haluavat taittaa velan kasvun ja tasapainottaa taloutta pitääkseen huolta Suomesta ja suomalaisista.

Taloudessa on aina kyse myös arvoista.

Me SDP:ssä pidämme kiinni kasvun kannalta välttämättömistä panostuksista TKI-rahoitukseen, terveyteen ja koulutukseen.

Näissä panostuksissa on kyse paljon muustakin kuin talouskasvusta.

Koulutuksen kautta rakentuu tie tulevaisuuteen. Tie tulevaisuuteen Suomelle ja tie tulevaisuuteen elämänpolkuaan pohtivalle nuorelle.

Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta saamme vauhtia vihreään siirtymään ja uusia markkinoita.

Nämä ovat parhaat lääkkeet kasvun vauhdittamiseen ja samalla paras toivo välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset.

Yhteinen tavoitteemme on kestävä ja hyvinvoiva elämä tällä ainutkertaisella planeetalla.

Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa budjettikurin lisäksi kasvun edellytysten kärsivällistä rakentamista ja inhimillisen pääoman, osaamisen ja osallistumisen kasvattamista.

Tätä Suomen pankkikin uusimmassa tutkimuksessaan Suomelle suosittaa.

Vain siten, ja myös luonto ja sen rajalliset resurssit huomioiden, voi taloutemme olla pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla.

Suomi on kohdannut monia kriisejä vuosikymmenien varrella. Joka kerta parhaat lääkkeet julkisen talouden tasapainottamiseen ovat olleet kasvu, kasvu ja kasvu. Inhimillinen ja kestävä kasvu.

Ja parhaat lääkkeet pitkän aikavälin kasvuun ovat koulutus, koulutus ja koulutus. Koulutus tutista tohtorin hattuun.

Osaamiseen perustuva Suomi kestää maailma myrskyissä.

Talouden tasapainottamistarpeesta emme ole välikysymyksen esittäjien kanssa eri mieltä. Keinoista kyllä.

Sosiaalidemokraatit EIVÄT ole valmiita leikkaamaan terveys- ja vanhuspalveluista, jotta hyvätuloisille voidaan tehdä veronkevennyksiä. Tehokkuus, tuottavuus ja vaikuttavuushyödyt on kohdennettava palvelujen parantamiseen.

Sosiaalidemokraateista EI ole oikein, että työssäkäyvän pienituloisen lapsiperheen asumistukea leikataan, jotta hyvätuloiset voivat välttyä taloustalkoilta.

Sosialidemokraateista ON oikein keventää keski- ja pienituloisten tuloverotusta, kunhan samalla verotuottoja lisätään tiivistämällä pääomien veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia.

Välikysymyksessä arvostellaan sitä, että hallitus ei kaikissa toimissaan ole kuunnellut talousasiantuntijoita. Ei ole kokoomuskaan.

Samat talousasiantuntijat, joiden laiminlyönnistä kokoomus syyttää hallitusta, linjaavat, että nyt ei ole mittavien veronalennusten aika.

Merkittävä veroasteen alentaminen on uhkapeliä tällaisena aikana.

Sopeuttamiseen tarvitaan tuloja ja menoja, molempia.

Velka ei poistu Suomesta ihmisten elämää kurjistamalla. Velka vähenee parhaiten kasvua työllisyyttä ruokkimalla.

Hyvät kuulijat,

Viisaudella on muisti,

Jolla se ottaa oppia menneestä,

Jolla se tunnistaa nykypäivän kipupisteen

Jolla se pitää huolta tulevasta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksella on tätä viisautta ja siksi sosialidemokraatit antavat täyden tukensa Marinin hallitukselle.