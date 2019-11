SDP:n eduskuntaryhmän suruvalittelut Antti Rantakankaan läheisille

SDP:n Malm jätti keskustelualoitteen koulujen turvallisuudesta: ”Suomessa ei enää kertaakaan saa käydä niin, että epäonnistumme takaamaan kaikille turvallisen opiskeluympäristön” 22.11.2019 13:08:43 EET | Tiedote

Kansanedustaja Niina Malm (sd.) on jättänyt torstaina 21.11. eduskunnan puhemiesneuvostolle keskustelualoitteen ajankohtaiskeskustelusta liittyen koulujen turvallisuuteen ja eriarvoisuuden torjumiseen. Vuodesta 1989 Suomessa on tapahtunut viisi kuolemantapauksiin johtanutta väkivallan tekoa kouluissa. Suomessa on ollut myös muita joukkosurmia, kuten Imatran kolmoissurmat ja Hyvinkään ammuskelu. Joukkosurmien motiiveina ovat korostuneet usein vakavat mielenterveydelliset ongelmat ja koulukiusaaminen. - Koulujen turvallisuudesta on keskusteltu eduskunnan täysistuntosalissa huolestuneeseen sävyyn. Myös kunnissa on keskusteltu turvatoimien kiristämisestä, kuten kameravalvonnan lisäämisestä kouluihin tai jopa sisäänkirjautumisjärjestelmistä oppilaille ja koulun henkilökunnalle. Hallitus esitti lisäbudjetissaan lisärahoitusta Kuopion iskun jälkihoitoon, mikä on ollut oikea reaktio. Olisi kuitenkin syytä keskustella yhteisesti siitä, miten jatkossa voisimme estää väkivallan teot, jotka vaativ