SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Oppivelvollisuusuudistuksen hyödyt ovat arvioita suuremmat

SDP:n Marko Asell: Oppivelvollisuusuudistus suomalaisten nuorten hyödyksi 7.12.2020 16:56:29 EET | Tiedote

Sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön oppivelvollisuusuudistuksesta. Kyseessä on tärkein koulutuspoliittinen uudistus Suomessa vuosikymmeniin. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Samalla nuorten koulutus- ja osaamistaso nousee ja oppimiserot kaventuvat. Tällä hetkellä 15 prosenttia ei suorita toisen asteen koulutusta, ja pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on alle 45 prosenttia, kun se toisen asteen suorittaneilla on yli 71 prosenttia. Korkeakoulutettujen työllisyysaste on yli 84 prosenttia. - On selvää, että suomalainen yhteiskunta ei voi jättää 15-16-vuotiaita heitteille. Meillä pitää olla varaa huolehtia jokaisesta nuoresta niin pitkälle, että omat siivet kantavat, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Marko Asell (sd.) painottaa. - Sen lisäksi, että oppivelvollisuuden laajentaminen on pitkän aikajänteen työllisyyspolitiikkaa, niin siinä on myös merkittävä tasa-arvonäkökulma maksuttomien oppimateri