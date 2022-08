SDPn Elorannan terveiset budjettiriiheen: ”Oikeudenmukaisuutta tarvitaan, kriisiä ei voida maksattaa pienituloisilla ja vähävaraisilla ihmisillä”

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta puhui 11.8.2022 Nummenmäen sosialidemokraattisen yhdistyksen Elojuhlassa Turussa. Eloranta lähetti puheessaan terveiset syksyn budjettiriiheen:

Elämme hyvin vaikeata aikaa Ukrainan sodan varjossa. Ukrainassa käytävä sota on paitsi heikentänyt kansalaisten turvallisuuden tunnetta, mutta myös tuonut paljon huolia toimeentulosta. Sodan seurauksena inflaatio on kiihtynyt eli hinnat ovat nousseet. Kriisi näkyy meillä ruoan hinnassa sekä bensapumpun ja sähkölaskun loppusummassa. Yhä useammalla on suuri huoli tulevan sähkölaskun suuruudesta, polttoaineen hinnasta ja kallistuvasta ruoasta. On välttämätöntä, että syksyn budjettiriihessä päätetään oikeudenmukaisista toimista, joilla ihmisistä pidetään huolta. Kriisiä ei voida maksattaa pienituloisilla ja vähävaraisilla ihmisillä.

Toimet tulee kohdistaa nimenomaan heille, jotka hintojen noususta eniten kärsivät eli pienituloisille, lapsiperheille, pientä työeläkettä saaville, pitkää työmatkaa ajaville.

Hyviä täsmäkeinoja olisivat esim. varhaiskasvatusmaksujen alennukset nostamalla tulorajoja, jolloin perheillä menee vähemmän rahaa varhaiskasvatusmaksuihin. Työmatkan kustannuksia helpottaisi korotetun työmatkavähennyksen jatkaminen ja lisäkorotus siihen. Hyvä keino olisi myös pieni- ja keskituloisille suunnatut verokevennykset. Näillä keinoin tuki kohdistuu heille, joita inflaatio pahiten kiusaa.

Pienituloisten aseman helpottamiseksi hallitus on jo tehnyt sosiaaliturvaetuuksiin aikaistetut indeksikorotukset. Tämä näkyy mm. työttömän perusturvassa ja pieni- ja keskituloisilla eläkeläisillä. Korotus jatkaa Marinin hallituksen pienituloisia puolustavaa linjaa, joka on merkittävä muutos edellisen hallituksen indeksijäädytysten jälkeen.

Erityisen suurta huolta aiheuttaa Venäjän hyökkäyssodasta johtuva energian hintojen nousu. Mielestäni tulee vakavasti harkita sähkön arvonlisäveron ja sähköveron väliaikaista alentamista hintahuipun ajaksi. Korkeilla sähkön hinnoilla myös valtion alv-kertymä sähköstä on suurempi ja siitä voidaan hyvin tinkiä ilman, että kokonaisveromäärä pienenee. Onneksi pian meillä Suomessa energiaa tuottaa viisi ydinvoimalaa ja myös uutta tuulivoimaa rakentuu koko ajan. Sähkön tarjonnan turvaaminen on kestävin ratkaisu sähkön hintakysymykseen.

Kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista on jatkossakin pidettävä huolta hyvinvointivaltion kautta. Korkea työllisyysaste on tämän tavoitteen saavuttamiselle tärkeä edellytys. Työllisyyden ja talouden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä. Iloinen asia on, että vaikeista ajoista ja koronapandemiasta huolimatta työllisyysaste on nyt ennätysmäisen korkealla, 74 %. Tulee muistaa, että yksi prosenttiyksikkö lisää työllisyysasteessa tuottaa noin miljardi euroa julkiseen talouteen. Hallituksen kestävän kasvun politiikka on ollut onnistunutta ja luo edellytyksiä hyvinvoinnille.