SDP:n Eloranta: Budjettiriihestä turvaa tutkimusrahoitukselle ja sivistykselle

SDP:n Heidi Viljanen: Henkilöstömitoitus lastensuojelussa on tärkeä teko lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnille 9.9.2021 16:50:15 EEST | Tiedote

Hallituksen budjettiriihi on saatu päätökseen ja askelmerkkejä tulevaan on päätetty. Yksi näistä päätöksistä on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksen säätäminen. SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen uskoo tämän olevan yksi parhaista keinoista lisätä lasten kohtaamista, perheiden auttamista ja henkilöstön jaksamista. – Lastensuojelun sosiaalityö on vuosia kärsinyt ylisuurista asiakasmääristä. Työntekijöillä ei ole mitenkään ollut mahdollisuutta vastata olemassa olevaan tarpeeseen ja näin ollen liian moni lapsi on jäänyt ilman tarvitsemaansa apua. Lastensuojelun asiakasmitoituksen kiristäminen tuo helpotusta alalle ja sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään eettisesti kestävämmällä tavalla. Viljanen kertoo, että lastensuojelun parantaminen on hänelle kansanedustajana yksi merkittävimpiä edistettäviä asioita tällä kaudella. – Olen hallitukselle kiitollinen siitä, että vihdoin haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten tarpeeseen vastataan. Lapsilla on oike