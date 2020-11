SDP:n Eloranta: Hallitus kuuntelee Vastaamon tietomurron uhreja ja korjaa epäkohtia

SDP:n Paula Werning: Muistisairaille ja iäkkäille henkilökortin pidennetty voimassaoloaika 13.11.2020 13:09:45 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) ehdottaa muistisairaille ja iäkkäille henkilöille helpotusta henkilökortin hakuprosessiin ja samalla henkilökortin pidennettyä voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen. Tällä hetkellä sekä passin että henkilökortin voimassaoloaika on viisi vuotta. - Ikääntyneiden, toimintakyvyltään alentuneiden ja muistisairaiden henkilöiden kohdalla näiden dokumenttien uusiminen on ongelmallista. He eivät pysty tai osaa käyttää tietokonetta tai muita mobiililaitteita mitä hakuprosessiin tarvitaan digitalisaation myötä. Lisäksi tarvitaan myös pankkitunnuksia, Werning täsmentää. Erityisesti muistisairaiden ihmisten kohdalla digitalisaation on tuonut tullessaan haasteita asioitten hoitamiseen. - Muistisairaat tarvitsevat usein apua asioittensa hoitamisessa. Monien apuna on edunvalvoja tai omaishoitaja. Kaikki eivät myöskään asu kaupunkikeskittymissä, vaan myös heikkojen kulkuyhteyksien päässä taajamissa tai syrjäseuduilla maalla. Ei voida olettaa, että matka lupa-asioiden toim