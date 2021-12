SDP:n Eloranta: Järviruo’on leikkuun luvitusta on kevennettävä

SDP:n Paula Werning: Hallituksen pitkäjänteisyys näkyy jälleen liikennepanostuksissa 15.12.2021 13:41:39 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa vuoden 2022 talousarvioesityksen tukevan hallitusohjelman mukaisesti väyläverkon ylläpitämistä ja kehittämistä jatkossakin. Väyläverkon kehittämiseen panostetaan myös merkittävästi enemmän, kuin viime kaudella. Keskeneräisiä kehittämishankkeita on käynnissä yli 2 miljardin euron edestä, joka on puoli miljardia enemmän, kuin viime hallituskaudella. - Suomen ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui keväällä vuosille 2021-2032. Tämä on merkittävä saavutus, sillä pitkäjänteinen suunnitelma antaa liikenteen kehittämiseen paremman mahdollisuuden, Werning painottaa. Liikenne 12-suunnitelman pohjalta Väyläviraston laatima 8-vuotinen investointiohjelma on ollut lausuntakierroksella, joten päätökset ensi vuodelle kaavailluista liikennehankkeista on mahdollista tehdä vasta myöhemmin. - Myös Kymenlaaksossa odotetaan päätöstä VT-15 edistämisestä malttamattomina. On kuitenkin tärkeää, että nämä esitetyt hankkeet käydään huolella