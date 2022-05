SDP:n Eloranta: Kotouttamiskoulutuksen laatua parannettava

OECD:n selvitys (2016) totesi, että maahanmuuttajat eivät saavuta kotoutumiskoulutuksessa jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta riittävää kielitaitoa. Kotoutumiskoulutukseen kuuluvaan kielikoulutukseen osallistuneista yli neljä viidestä ei saavuttanut sellaista kielitaidon tasoa, joka vaadittaisiin ammatillisessa koulutuksessa. Valtiontalouden tarkastusvirasto suoritti vuonna 2018 kotoutumiskoulutuksia koskevan tarkastuksen, jossa havaittiin sama ongelma eli kotoutumiskoulutuksissa tavoitteena olevaa kielitaitotasoa ei useinkaan saavuteta.

- Kotoutumiskoulutusta järjestetään ely-keskusten kilpailuttamana ostopalveluna. Ely-keskuksilla ei kuitenkaan ole valtakunnallisesti yhteisiä laatu- ja hintakriteerejä kotoutumiskoulutuksen kilpailutukseen. Kilpailutuksia voittavat koulutusta halvalla tarjoavat yksityiset toimijat. Nykyisillä hinnoilla koulutuksen järjestämisluvan alaisten toimijoiden on vaikea toteuttaa koulutusta laadukkaasti, Eloranta sanoo.

- Kilpailuttaminen muutaman vuoden välein heikentää erityisesti koulutuksen kehittämistyötä ja laatua. Opettajat palkataan usein vain määräajaksi, minkä johdosta koulutusta ei voi suunnitella pitkälle tulevaisuuteen eikä sen kehittäminen ole keskiössä. Jos kotoutumiskoulutus siirrettäisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinon alaisuuteen, niin aikaa ja resursseja vievästä kilpailutuksesta voitaisiin luopua sekä turvata kehittämistyötä ja laatua, Eloranta sanoo.

Toinen ongelma on, ettei Suomeen saapunut pääse heti kotoutumiskoulutuksen piiriin. Kotoutumiskoulutus on Suomessa ainoa koulutus, johon pääsee vasta oleskeluluvan tai turvapaikan myöntämisen jälkeen. Esimerkiksi vastaanottokeskuksessa olevilla on mahdollisuus osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten oppilaitosten koulutuksiin muun muassa vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa.

- Pääsy kotoutumiskoulutukseen heti Suomeen saapumisen jälkeen ja koulutuksen laadunvarmistus ontuvat, koska kotoutumiskoulutus ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alla. Tulisikin vakavasti pohtia kotoutumiskoulutuksen siirtoa OKM:n alaisuuteen, sillä maahanmuuttajien hyvällä kielitaidolla on olennaisen suuri merkitys työllisyyden ja työvoimapulaan vastaamisen näkökulmasta Eloranta toteaa.