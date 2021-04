SDP:n Eloranta: Kulttuuria ja nuoria tukevien järjestöjen rahoitus on kompensoitava riihessä, rahapelituottojen lasku aiheuttaa vakavia uhkia useille järjestöille

SDP:n Pia Viitanen: Kotitalousvähennys paremmin käyttöön kerros- ja rivitalojen peruskorjauksissa 16.4.2021 07:13:24 EEST | Tiedote

Suomessa on paljon kerros- ja rivitaloja, jotka ovat peruskorjauksen tarpeessa. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan, kansanedustaja Pia Viitasen mukaan olisi reilua ja järkevää laajentaa kotitalousvähennyksen käyttöä niin, että myös kerros- ja rivitaloissa asuvat tavalliset perheet ja eläkeläiset hyötyisivät siitä tasapuolisemmin. Viitasen mukaan on hyvä, että jo nyt omakotitaloissa asuvilla on useimmiten mahdollisuus käyttää vähennystä isoissa remonteissa. Sen sijaan vähennystä ei tällä hetkellä myönnetä mm. asunto-osakeyhtiöille. - Meillä on eräänä haasteena iso korjausvelka. Esimerkiksi monessa lähiössä rakennuskanta alkaa tulla siihen ikään, jossa peruskorjaukset ovat välttämättömiä. Kansallisvarallisuudestamme, ihmisten kotien kunnosta, on tärkeää pitää huolta. - Esimerkiksi putkiremontti on asia, jota ei voi loputtomiin lykätä. Olisi reilua, että myös kerrostalossa asuva voisi hyödyntää vähennystä välttämättömissä peruskorjauksissa. Viitanen muistuttaa hallituksen