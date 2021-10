SDP:n Eloranta: Kulttuurin ja järjestöjen rahoituksen turvaamisella on suuri merkitys

Jo aiemmin keväällä hallitus suuntasi yli 230 miljoonan euron suuruisen lisätalousarvion koronan kurittamalle kulttuurille ja liikunnalle.



- Iloitsin keväällä ja iloitsen myös nyt syksyllä suuresti siitä, että kulttuuri- ja järjestötoimijat saavat kipeästi tarvitsemansa tuen, Eloranta sanoo

- Pitää muistaa, että kulttuuri ja koko luova sektori on eurooppalainen kasvuala. Suomessa kulttuuri muodostaa noin 3,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, joten meillä on vielä paljon kasvupotentiaalia hyödyntämättä. Kulttuuri- ja taideala muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki taiteen alat ja toiminnot ovat riippuvaisia toisistaan. On hyvä, että tämän alan toimintaedellytykset nyt turvataan.

Samalla huolehditaan siitä, että kulttuuri kuuluu jatkossakin kaikille, Eloranta korostaa.

Hallituksen ratkaisussa puuttuva noin 47 miljoonan euron rahoitus on koottu valtion rahoituskehyksen sisältä budjettivaroilla, arpajaisverolla ja hyödyntämällä jakamattomia varoja.



- On hyvä, että pääministeri Marinin hallituksella on kyky yhdessä löytää ratkaisut vaikeissakin tilanteissa ja Veikkauksen edunsaajien rahoitus pystyttiin näin turvaamaan, Eloranta kiittelee.