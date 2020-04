Sdp:n Eloranta: Kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja osaamisen tuki on sijoitus tulevaisuuteen

Sdp:n kansanedustajan, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajan Eeva-Johanna Elorannan mukaan koronavirusepidemian tuomien talous- ja työllisyyshaasteiden myötä tulevaisuuspanostukset oppivelvollisuuden laajentamiseksi ovat nyt aiempaakin tärkeämpiä.

- Pitää muistaa, että oppivelvollisuuden laajennuksen toiselle asteelle on arvioitu nostavan työllisyysastetta neljä prosenttia. Tämä johtuu siitä, että pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on hiemun yli 40 %, kun taas toisen asteen tutkinnon suorittaneilla se on yli 70 %. Jo prosentin nousu työllisyysasteessa tuottaa noin 700 miljoonaa lisää rahaa julkiseen talouteen. Siihen nähden uudistuksen runsaan sadan miljoonan euron kustannukset ovat pieniä. Koronaepidemian jälkeinen Suomi tarvitsee osaamista enemmän kuin koskaan.



-Hallituksen vahva tuki taide- ja kulttuurialalle sekä liikunnalle ja nuorisotyölle tulevat enemmän kuin kreivin aikaan, sillä nämä alat ottivat koronakriisin ensimmäisinä vastaan peruuttamalla vapaaehtoisesti konsertteja, näyttelyitä, teatteriesityksiä ja muita kulttuuritapahtumia, arvioi Eloranta.

Elorannan mukaan ars longa, vita brevis (taide pitkä, elämä lyhyt) -sananlasku on nyt todellisuutta paremmin kuin koskaan, sillä monen kulttuurityöläisen leipä on koronakriisin myötä todella lyhyt. Moni taide- ja kulttuurialan tekijä elää kädestä suuhun normaalioloissakin, mutta nyt toimeentulo on entistäkin epävarmempaa.

- On siis todella hyvä, että hallituksen panostuksilla tuetaan myös kulttuurin ja liikunnan käyttöä varmistamalla näiden alojen toimintaedellytyksiä koronakriisin väistyttyä, Eloranta toteaa.

Hallitus kertoi keskiviikkona vastaavansa näiden alojen haasteeseen yli 60 miljoonan euron tuella. Pääsylippu- ja muiden tulojen menetyksen korvaamiseen varataan 40 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa myös kulttuurialan toimijoiden ansionmenetysten ja muiden menojen korvaamisen.

Liikuntaan ja urheiluun osoitetaan vajaat 20 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa avustusten myöntämisen urheilu- ja seuratoiminnan sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaan. Nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille osoitetaan 2,5 miljoonaa euroa tulonmenetysten korvaamiseen. Lisäksi nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhän esitetään 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tuelle kohtalokas valtion rahapelituoton alenema tullaan kompensoimaan myöhemmissä lisäbudjeteissa.

- Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tuet mahdollistavat tämän tärkeän toiminnan jatkumisen myös koronaepidemian jälkeen ja ovat siten sijoitus tulevaisuuteen, Eloranta sanoo.