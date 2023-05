SDP:n Eloranta: Marinin hallituksen koulutuspoliittinen perintö ansaitsee ”erityissuojeluksen”

Kansanedustaja Timo Suhonen: Reippautta kohti kehitysvammaisten työsuhteita 13.5.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd) lähettää terveisiä Säätytalon hallitusneuvottelijoille vammaisten työelämäosallisuuteen liittten. Kehitysvammaliitto on nostanut esiin epäkohdan ja hitauden, miten kehitysvammaisten kohtelua työelämässä on edistetty. – Kariutunut vammaisten työelämäosallisuutta koskeva laki tarvittaisiin, jotta työpaikoilla saataisiin aikaiseksi ketterä muutos. Työtä teetetään edelleen seitsemän euron päiväpalkalla. Avotyöntekijä tekee normaalia työtä työpaikalla ilman, että saa työstään palkkaa, tarkemmin sanottuna työosuusrahaa, kertoo Suhonen. – Tuntuu, että tavoitteen henkeä ei ole sisäistetty, sillä enemmän kuin 2000 kehitysvammaista tekee tätä avotyötä. Myöskään työn muuttamista määräaikaiseksi harjoitteluksi kohti normaalia palkkatyötä ja siten työsuhdetta, ei ole edetty toivotusti. On helppo yhtyä Kehitysvammaliiton kantaan, jonka tavoitteena on, että avotyösopimuksia ei enää tehtäisi. Asiaan on saatava ripeyttä! Oikeus työhön on perusoikeus – vammaiset ovat myö