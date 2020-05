SDP:n Eloranta: Oppivelvollisuuslaki parantaa nuorten mahdollisuuksia ja nostaa osaamistasoa

Kansanedustaja Niina Malmin vappupuhe 1.5.2020 12:00:00 EEST | Tiedote

Hyvät vapun juhlijat, ystävät ja toverit, Vappu on perinteisesti työväen ja opiskelijoiden juhla, mutta samalla sitä vietetään Suomessa myös kaikille yhteisenä kevään karnevaalijuhlana. Vappuun kuuluvat kotona tehty sima, tippaleivät ja munkit. Ilmapallot, serpentiinit ja kirkkaat värit. Ennen kaikkea vappuun kuuluvat kuitenkin ilo ja ystävät. Vappu on parhaimmillaan yhdessäolon ja kevääntulon juhlaa. Tänä vuonna juhlimme vappua hyvin erilaisissa tunnelmissa. Sosiaalinen etääntyminen on poikkeusolojen uusi normi. Vappujuhlat, -marssit ja -piknikit joudumme tällä kertaa jättämään väliin. Monissa perheissä eletään myös aikoja, joissa juhlamielen löytäminen voi tuntua mahdottomalta. On voitu kohdata vaikeuksia, murheita ja menetyksiäkin tämän kriisitilanteen takia. Vappupuheissani olen yleensä puhunut politiikasta ja sen eroista. Tänään haluan kuitenkin korostaa näinä poikkeuksellisina aikoina sitä, kuinka Suomi on selvinnyt kaikista haasteista juuri yhteistyöllä. Olemme siinä mielessä va