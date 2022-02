SDP:n Eloranta: Suomesta entistä lapsi- ja perheystävällisempi yhteiskunta

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ottaa ilolla vastaan lapsiasiavaltuutetun kertomuksen ehdotukset suomalaisen yhteiskunnan lapsi- ja perheystävällisyyden vahvistamiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on tänään julkaissut kertomuksensa eduskunnalle.

– Tällä hallituskaudella olemme ottaneet askeleita kohti lapsiystävällisempää yhteiskuntaa, kun mm. lapsistrategiaa ja sen toimenpano-ohjelmaa on edistetty, lastensuojeluun ja oppilashuoltoon on säädetty henkilöstömitoitukset ja varhaiskasvatukseen sekä nuoren koulupolkuun panostettu. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan. Lapsiasiavaltuutetun ehdotus perustuslain muutoksesta sisältämään lapsen edun ensisijaisuus on tärkeä ja sitä tulee tarkastella tarkemmin. Myös ehdotus lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta on tervetullut, sillä viime vuosina lakiin on tehty kohdennettuja parannuksia, mutta kokonaisuuden tarkastelu olisi ehdottomasti paikallaan, Eloranta kertoo.

Koulutuksen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen rahoitus on ollut SDP:lle tärkeä tavoite pitkään. Erityisesti kansakunnan osaamistason nostaminen on ollut yhteinen tavoite tällä hallituskaudella, jonka saavuttamiseksi onkin saatu aikaiseksi monia tärkeitä toimia. Koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunta on sitoutunut suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä koulutuksellisen tasa-arvon parantamiseen.

– Kansallinen lapsistrategia on merkittävä edistysaskel lapsen oikeuksien toteutumiseksi paremmin ja näen tämän työn tärkeänä suomalaisen yhteiskunnan lapsi- ja perheystävällisyyden vahvistamisessa. Vaikka meillä Suomessa asiat ovat lasten ja nuorten kannalta monessa suhteessa hyvin, on meilläkin parannettavaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten, kuten huostaanotettujen tai erilaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta. Tätä työtä on hyvä jatkaa lapsiasiavaltuutetun kertomuksen pohjalta, Eloranta sanoo.