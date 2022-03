SDP:n Eloranta: Syöpään sairastuneelle turvattava nopea hoitoon pääsy ja vaikuttavin hoito

SDP:n Piritta Rantanen: Jämsää esitetään mukaan Keski-Suomen yritystukialueeksi 7.3.2022 13:04:04 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää tärkeänä, että Keski-Suomen alueella on nousemassa uusia kuntia korkeampaan yritystukiluokkaan. - Keski-Suomen kehittämiseksi tarvitaan toimia koko maakunnan alueella. On tärkeää, että ympäri Suomen on elinvoimaisia seutukuntia, joissa voi asua ja elää. On tärkeää, että nyt valituille seutukunnille tarjoutuu mahdollisuus siihen, että alueiden kehitys kääntyy positiiviseen suuntaan, Rantanen toteaa. Rahoituksen tarkoituksena on alueiden taloudellisen kehityksen tukeminen ja alueiden välisten kehityksen tasoerojen kaventaminen. Erityisesti Jämsän pääsyä mukaan Rantanen pitää positiivisena onnistumisena. Tarkoituksena on tukea niin Jämsän äkillisen rakennemuutoksen tilanteen hoitoa, kuin myös samalla nimettyjä vierekkäisiä harvaan asuttuja alueita, joilla on verrattain korkea työttömyysaste ja heikko aluetalouden tilanne. - Jämsän seudulla on vahva kasvupotentiaali, mutta kasvu ei tapahdu itsestään. Siksi on tärkeää, että teemme aktiivista työtä