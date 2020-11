SDP:n Eloranta: Vahva tunnistaminen lakeihin

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen huolissaan koronan vaikutuksista ammattiin opiskeleviin 10.11.2020 14:09:31 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen koskien ammattiin opiskelevien käytännön taitojen ja työelämäosaamisen kehittymistä koronan aikana. -Ammattiin opiskelevilla opetus on käytännönläheistä ja monet ammateista vaativat, että taitoja pääsee harjoittelemaan käytännössä. Korona on vaikuttanut rajusti ammatillisten tutkintojen oppilaisiin, kun työharjoittelupaikat eivät ole voineet ottaa opiskelijoita vastaan ja täten harjoitteluja ei ole ollut mahdollista suorittaa. Pahimmillaan koko opiskeluajan harjoittelut jäävät suorittamatta alan yrityksissä ja tämä luo suuren riskin laadukkaalle käytännön työn oppimiselle, Rantanen sanoo. -Työharjoittelut ovat tärkeä osa käytännön osaamisen kartuttamista sekä työelämätaitojen oppimista. Moni ammattiin opiskeleva ei ole ollut aiemmin työelämässä ja harjoittelut ovat olleet turvallinen ja ohjattu siirtymä, jossa työelämän toimintaa ja pelisääntöjä on ollut mahdollista oppia. Koronan vaikutusten myötä herää hu