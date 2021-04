SDP:n Erkki Tuomioja: Rahat rauhanvälitykseen ja ihmisoikeustyöhön tulevat tarpeeseen

SDP:n Kim Berg: On erittäin tärkeää, että hallitus torjui kehysriihessä leikkaukset peruspalveluihin ja että ihmisille tärkeisiin arjen palveluihin sekä työllistymiseen satsataan edelleen hallitusohjelman mukaisesti. 30.4.2021 08:36:37 EEST | Tiedote

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen ja hoitotakuun voimaan saattaminen ovat keskeisiä ihmisten arjen palvelujen parantamisen kannalta. Yksinkertaisesti se, että ihminen pääsee vastaanotolle hoitamaan vaivansa jonottamatta ja jatkohoitoon sujuvasti, on koko sote-uudistuksenkin ydin. - Koronakriisin akuutti hoito vaatii hyvää päätöksentekokykyä ja kriisin jälkeinen jälleenrakentamisen aika yhteistä visiota. On tärkeää, että peruspalveluista ei tingitä. Korona on lisännyt hoitovajetta, johon tulee vastata tehokkaasti perustason sote-palveluihin satsaamalla. Etenkin nopea hoitoon pääsy mielenterveyden ongelmissa auttaa meitä myös työllisyystavoitteen saavuttamisessa, toteaa sdp:n kansanedustaja Kim Berg. On hyvin tärkeää, että hallitus löysi tien hallitusohjelmansa 80 000 lisätyöllisen kasvu-uralle. Se on vahva työllisyysviesti ja oikeudenmukaisuuden viesti tulevaisuuteen. Työpaikkoja ei luoda työntekijöiden turvaa heikentämällä, vaan työttömyyden juurisyihin puuttumal