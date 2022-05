SDP:n Eveliina Heinäluoma: Onko palkkojen halpuutus vihreiden resepti?

- Vaikka lopullisesta ohjelmasta sunnuntailisien poisto peruutettiinkin puoluekokouksen äänestyksessä, on vihreän liikkeen johdon viesti selvä: palkansaajien kurittamisen kautta haetaan työnantajille lisää voittoja. Puoluejohto oli valmis viemään suomalaisen palkansaajan oikeuden reiluun korvaukseen sunnuntaityöstä ja samalla vapauttaisi halpatyövoiman portit luopumalla saatavuusharkinnasta. Tällaiset toimet romahduttaisivat etenkin jo valmiiksi matalista palkoista kärsivien alojen palkkatason ja työehdot kaikkialla Suomessa, Heinäluoma kritisoi.

Heinäluoma peräänkuuluttaa vastuullisuutta hallituskumppanin kannanottoihin.

- Vihreiden työvoimapolitiikka on omiaan viemään luottamuksen puolueen kykyyn pitää tavallisen palkansaajan puolia. SDP:n johtama hallitus pitää suomalaisten työehdoista ja niiden sitovuudesta tiukasti kiinni, Heinäluoma sanoo.

Saatavuusharkinnasta ei tule luopua.

- Puheet saatavuusharkinnasta luopumisesta ovat vastuuttomia epävarmassa maailmantilanteessa, kun Suomen työmarkkinoihin kohdistuu muutenkin kovia paineita esimerkiksi palkkakehityksen osalta. Onko palkkojen halpuutus todella vihreiden vastaus 1 800 euroa kuukaudessa tienaavalle ravintola-alan työntekijälle?

- Ruotsi on toistaiseksi ainoa EU-maa, joka on luopunut saatavuusharkinnasta ja sielläkin tulokset ovat olleet huonoja. Sen aiheuttamat huonot seuraukset näkyvät Ruotsissa selvästi mm. harmaan talouden rehottamisena, työlupien kaupitteluna ja työntekijöinä, joita on otettu työvoiman ylitarjonnasta kärsiville matalapalkka-aloille. Tätäkö vihreät ajavat? Heinäluoma varoittaa.