SDP:n Eveliina Heinäluoma: Verkkoyhtiöiden tulee siirtää Fingridin perimättä jäävien kantaverkkomaksujen hyödyt kuluttajille

SDP:n Hussein al-Taee: Kaivosvero lähtee halvalla – tarvitaan korjausliike 16.10.2022 16:38:52 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja sekä talousvaliokunnan että ympäristövaliokunnan jäsen Hussein al-Taee vaatii, että suunnitellun kaivosveron tasoa korotetaan tulevina vuosina. Suomesta on tähän mennessä puuttunut erillinen kaivosvero, minkä takia kansainväliset kaivoskonsernit ovat saaneet hyödyntää Suomen mineraalivarantoja käytännössä ilmaiseksi. Samaan aikaan kaivosyhtiöt ovat voineet verosuunnitellulla välttää maksamasta yhteisöveroa täysimääräisesti Suomeen, mikä on jättänyt verokertymän alhaiseksi. -Hallitus on vihdoin esittänyt lakiluonnoksessa kaivosveron käyttöönottoa vuodesta 2024 alkaen ja laki annetaan syksyllä eduskuntaan. Kaivosvero lähtee nyt kuitenkin halvalla, al-Taee sanoo. -Esitetty 0,6 prosentin verotus on lähes kymmenen kertaa pienempi kuin joissakin verrokkimaissa. al-Taeen mukaan kaivosvero tarvitaan, mutta nykyiseen tasoon ei pidä tyytyä. Kyseessä on kompromissi ja sen voi nähdä olevan hallitusohjelmatavoitteen kanssa edelleen ristiriitainen. -Esitetty verotaso ei vastaa h