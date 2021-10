SDP:n Filatov: Eduskunta keskustelee ke 6.10. mielenterveysstrategiasta

SDP:n Kim Berg: Hoitohenkilöstöpulan ratkaisemiseen tarvitaan välittömiä toimia 1.10.2021 12:16:25 EEST | Tiedote

Koulutetusta terveydenhuoltohenkilöstöstä on pulaa. Coronapandemia puolestaan pahensi tilannetta entisestään. Omassa vaalipiirissään hoitajat ovat nyt useissa mielipidekirjoituksissa tehneet hälytyksiä työkuormituksesta. - Monet kuvaavat, miten he tekevät 2-3 hoitajan työtä suuren stressin aikana. Stressi koetaan niin suureksi, ettei ehdi ruokailuun, vaan syö vuoron päätyttyä. Päivittäin sairaanhoitajia ei ole riittävästi sairauslomautusten takia. Suurin ongelma on liian vähän henkilöstöä. Meidän on otettava hoitajien huolet vakavasti ja ratkaistava tämä kriisi ennen kuin on liian myöhäistä, kansanedustaja Kim Berg (SDP) sanoo. Hallitus käynnistää sosiaali - ja terveysministeriön johdolla poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali - ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. - Se on hyvä juttu. Mutta se ei riitä. Toimenpiteet riittävän hoitohenkilöstön varmistamiseksi on nyt sovittava välittömästi kolmikantaisesti. Meidän on nopeasti