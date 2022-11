SDP:n Filatov: Käytännön tasa-arvotyö vahvistuu varhaiskasvatuksessa

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee vaatii kaiken tuen Finnairin henkilöstölle 16.11.2022 13:54:03 EET | Tiedote

Valtion enemmistöomisteinen lentoyhtiö Finnair ilmoitti keskiviikkona 16.11 aloittavansa muutosneuvottelut, joilla yhtiö pyrkii vähentämään matkustamopalveluista 450 työpaikkaa. Yhtiön tiedotteen mukaan matkustamopalvelut työllistää tällä hetkellä noin 1750 henkilöä. Toteutuessaan irtisanomiset koskisivat siis melkein joka neljättä matkustamopalveluiden työntekijää. SDP:n kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Hussein al-Taee pitää uutisia järkyttävinä. -Tämä on todella kova isku työntekijöille tässä ajassa, jossa inflaatio laukkaa hurjissa lukemissa, nostaen elintarvikkeiden ja energian hintaa, asumiskustannukset ovat nousussa ja ihmisten pärjääminen palkallaan on yhä haastavampaa. Nyt ei ole oikea aika lisätä työttömyyttä, toteaa al-Taee. Finnairin tarkoituksena on ulkoistaa matkustamopalveluita Thaimaan ja Pohjois-Amerikan reiteillä. Yhtiön mukaan säästöillä matkustamopalveluista on tarkoitus palauttaa Finnairin kannattavuutta yksikkökustannuksia vähentämällä ja yksikkötuottoja vah