SDP:n Filatov: Korona-ajan opeilla tuottavuus kasvuun

Korona-ajan vaikutukset työelämään ja tuottavuuteen pitää arvioida tarkasti. Riippumattoman tutkimustiedon pohjalta poliittisen päätöksentekijän on mahdollista miettiä työhön ja työelämään liittyvän lainsäädännön muutoksia, Filatov muistuttaa.

– Jos toimialakohtaiset tutkimukset osoittavat, että etätöiden tekeminen on parantanut työn tuottavuutta, olisi nyt omaksutuista työtavoista soveltuvin osin pidettävä kiinni. Ainakin kriisi on osoittanut, että työhön liittyvää matkustamista on mahdollista vähentää, jatkaa Filatov.

Yli vuoden kestänyt pandemia on muuttanut tapaamme tehdä töitä. Samalla uusia teknologisia välineitä on viimein otettu laajasti käyttöön. Harppaus pandemiaa edeltävään aikaan on hurja. Moni on jo vuoden tehnyt töitä paikkariippumattomasti, uusia teknologioita hyödyntäen, Filatov muistuttaa.

– On syytä arvioida tarkkaan, olisiko työntekijöiden oikeutta etätöihin syytä vahvistaa paitsi työehtosopimuksissa niin myös lainsäädännössä. Vastaavasti pitää miettiä, miten esimerkiksi työsuojeluun tai työaikaan liittyviä kysymyksiä pitäisi etätyöympäristössä valvoa.

Oma lukunsa on etätöiden johtamiseen liittyvä haaste, joka Filatovin mukaan usein unohtuu keskustelussa.

Esimiehet ovat joutuneet uuden eteen, kun työn johtaminen tapahtuu myös verkon välityksellä.

- Vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiseen on silloin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Esimiehiltä tämä edellyttää suunnitelmallisuutta, avointa viestintää ja läsnäoloa, vaikka fyysisiä kohtaamisia ei samalla tavalla olekaan, sanoi varapuhemies Filatov tänään tiistaina opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia vahvistavan Tuumasta töihin -hankkeen loppuseminaarissa.