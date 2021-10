SDP:n Filatov: Taide ja teatteri auttavat vaikeina aikoina

Piirainen perää tasapuolisuutta tuulivoimaloiden maapohjien rasitteisiin 15.10.2021 14:45:43 EEST | Tiedote

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi. Piirainen on hyvillään, että tuulivoimaa rakennetaan, mutta niiden maankäytössä on epäilyttäviä kohtuuttomuuksia aiheuttavia, epätasa-arvoa ruokkivia menettelytapoja.