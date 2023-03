SDP:n Guzenina: Kulttuuri on elämän suola ja sen avulla kerrotaan suomalaisuuden tarinaa

SDP:n Heidi Viljanen: Mahdollisuus valita 22.3.2023 09:42:37 EET | Blogi

Elämässä ei aina ole mahdollisuutta valita tai vaihtoehdot ovat vähissä. Toisinaan valittavana on vain hyviä tai huonoja vaihtoehtoja ja valinta on vaikeaa, mutta se on silti tehtävä. Nyt, tulevissa vaaleissa valinta on helppo. Perustelen sinulle miksi.