SDP:n Heidi Viljanen: Lähisuhdeväkivalta on maamme kipeimpiä epäkohtia - lisää toimia tarvitaan

Orange Day ja YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kansainvälinen päivä muistuttavat meitä tänään siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Suomi on valitettavasti yksi niistä EU-maista, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on yleisintä. Kansanedustaja Heidi Viljanen katsoo, että lähisuhde- ja perheväkivallasta on puhuttava avoimemmin ja väkivaltaa on vähennettävä eri tavoin.

EU:n tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai aiemman kumppanin taholta tai toisen henkilön taholta 15-vuotta täytettyään. Suomessa myös 15-30 naista kuolee vuosittain väkivallan seurauksena. Kuudessakymmenessä prosentissa näistä tapauksista naisen tappoi kumppani tai entinen kumppani. Se tarkoittaa yhtä kuollutta naista kuussa.

- Hyvinvointialueilla tulee panostaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn muun muassa lisäämällä osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja ilmoittamisessa. Väkivallan uhri tarvitsee kaiken tarvitsemansa tuen ja avun oikeaan aikaan. On kuitenkin myös tärkeää, että väkivaltaan syyllistyneet saavat tukea käyttäytymisensä muuttamiseksi.

- On myönnettävä, ettei tämä ole helppo kysymys. Monelle väkivallan uhrille voi olla vaikeaa jättää väkivaltaista suhdetta. Monet miettivät, mitä tapahtuu, jos suhteesta lähtee ja voiko se kiihdyttää väkivaltaa. Jotkut voivat olla huolissaan siitä, pärjäävätkö he yksin oltuaan eristettynä ja alistettuna suhteessaan. Toiset saattavat olla perheiden, sukulaisten tai uskonnollisten yhteisöjen painostamia pysymään suhteessa ja pelkäävät tulevansa eristetyksi yhteisöstä, jos päättävät lähteä, Viljanen selittää.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohjelma laadittiin kauden alussa hallitusohjelman mukaisesti. Siinä on paljon toimenpiteitä ja raportti on määrä antaa vuoden 2023 aikana.

- Paljon työtä on jäljellä. Olen kuitenkin ylpeä siitä, että olemme tiukentaneet seksuaalirikoslainsäädäntöä ja ottaneet käyttöön suostumusperiaatteen. Parhaillaan on käsiteltävänä lähestymiskiellosta annetun lain parantaminen. Kohdennamme myös lisää rahaa turvakoteihin, jotta määrä saadaan vastaamaan tarpeeseen. Pitkällä aikavälillä myös uudistukset, kuten perhevapaauudistus, vaikuttavat normeihin ja toivottavasti vähentävät väkivaltaa yhteiskunnassamme.