SDP:n Heidi Viljanen tyytyväisenä asiakasmaksulain etenemisestä eduskuntaan

Kansanedustaja Werning: Asiakasmaksulain tärkeä uudistus vihdoin käyntiin 17.9.2020 14:13:48 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen asiakasmaksulain uudistusta hyvin tärkeänä toimenpanona. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalveluiden maksujen määräytymisperusteet. - Terveyspalveluissa on tarkoitus jatkossa järjestää perusterveydenhuollossa hoitajakäynnit maksuttomiksi. Tämä lisää alueellista tasa-arvoa merkittävästi. Tärkeä uudistus on myös alaikäisten poliklinikkakäyntien muuttaminen ilmaisiksi. Muita maksuttomia terveyspalveluja ovat jatkossa myös tärkeä perusterveydenhuollon mielenterveystyö sekä kouluterveyshuolto kaiken ikäisille. Edellä mainitut uudistukset ovat erittäin tervetulleita, Werning painottaa. Maksukaton laajennukset helpottavat jatkossa monen kansalaisen elämää. - Laajennus