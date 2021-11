SDP:n Heinäluoma: Hallitus pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta

- Ministeri Ohisalo vastasi kirjalliseen kysymykseeni saatavuusharkinnasta tammikuussa: ”Hallitusohjelmassa on linjattu saatavuusharkinnan säilyttäminen eurooppalaisen valtavirran mukaisesti. Saatavuusharkintaan ei olla esittämässä muutoksia, jotka olisivat vastakkaisia kyseisen kirjauksen kanssa”. Tämä on selkeästi hallituksen linja. Tätä taustaa vasten oli yllättävää lukea Taloussanomien artikkelia 2.11.2021 koskien Evan webinaarista, jossa ministeri Ohisalo kertoo olevansa valmis tarveharkinnan lieventämiseen. Hallituksen linjan tulisi olla selvä ja tämänkaltaisia irtiottoja tulisi välttää, taustoittaa Eveliina Heinäluoma.

- On erikoista, että keskustelu saatavuusharkinnan murentamisesta herää tilanteessa, jossa Ruotsissakin pohditaan vakavasti saatavuusharkinnan palauttamista. Ruotsihan on ainoa EU-maa, joka on aikanaan poistanut saatavuusharkinnan. Seuraukset ovat nähtävissä: työlupia kaupitellaan, harmaa talous rehottaa ja muukin rikollisuus kasvaa. Ulkomaisia työntekijöitä on tullut matalapalkka-aloille, joissa jo valmiiksi on ollut työvoiman ylitarjontaa, ei työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten oli tarkoitus, sanoo Heinäluoma.

- Kun keskustelu työperäisestä maahanmuutosta on lisääntynyt, tuntuu että eri tahot näkevät siinä hyvin erilaisia tavoitteita. Vastaaminen esimerkiksi hoiva-alojen on arvokas ja kannatettava tavoite. Samoin on monien muidenkin alojen osaajapulan kohdalla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että joidenkin tahojen tavoitteena on polkea matalapalkka-alojen palkkoja ja heikentää työehtoja ja sitä kautta luoda Suomeen kahden kerroksen työmarkkinoita. Tämä ei ole millään muotoa hyväksyttävää. Meillä on huutava tarve perinpohjaiselle keskustelulle ja yhteiselle linjaamiselle työperäisen maahanmuuton suhteen, kiteyttää Heinäluoma.