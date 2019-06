SDP:n Heinäluoma: Hallitus tukee raideinvestoinneilla ilmastonmuutoksen vastaista työtä

SDP:n Ojala-Niemelä: Ajoksen sataman väylän syventäminen etenee 18.6.2019 12:33:08 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kiittää pääministeri Rinnettä ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia tämän päiväisestä päätöksestä sitoutua Ajoksen sataman väylän syventämiseen. Asiasta löytyy pöytäkirjamerkintä tänään julkaistussa lisätalousarvioesityksessä. - On hienoa, että Rinteen hallitus turvaa Lapin kehittyvälle teollisuudelle kilpailukykyiset kuljetukset varmistamalla Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämisen. Sataman syventäminen palvelee saumattomasti alueen suurteollisuutta, joka tuottaa lähes kymmenesosan Suomen vientituloista, Ojala-Niemelä iloitsee. - Tämä on merkittävä päätös koko Lapin teollisuuden työpaikoille ja yritysten toimintamahdollisuuksille. Päätös palvelee paitsi nykyistä teollisuutta niin myös tulevia biojalostusinvestointeja. Kahden vireillä olevan investoinnin edellytyksenä on väylän syventäminen nykyisestä 10 metristä 12 metriin, Ojala-Niemelä toteaa. - Kemin sataman rooli korostuu koko Lapin alueen teollisuuden vientisataman