SDP:n Heinäluoma ja Viitanen: Kokoomukselle kalleimman työllisyyskeinon esittämisen palkinto

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin puhe SD-eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 18.8.2021 18.8.2021 10:48:22 EEST | Tiedote

Hyvät ystävät, Olemme saaneet nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä kesästä. Toivottavasti olette viettäneet rentoa ja iloista aikaa yhdessä läheistenne kanssa. Nyt kuljemme hiljalleen kohti syksyä. Kesän aikana koronarokotukset ovat edistyneet hyvää vauhtia, ja nyt olemme päässeet rokottamaan myös 12–15 -vuotiaita. Ihmiset ja Suomi yhteiskuntana on jaksanut hienosti tätä pitkittynyttä kriisiä. Korkea rokotuskattavuus on avain siihen, että meidän elämämme voisi taas jatkua mahdollisimman normaalisti. Hallituksen tahto on pitää yhteiskunta auki. Rokotekattavuus pyritään nostamaan nopeasti yli 80% koskien yli 12-vuotiasta väestöä. Tämä on mahdollista, koska saamme tällä hetkellä rokotteita maahan entistä nopeammin. On tärkeää, että myös kakkosrokotteita annetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Olemme halunneet koronakriisin aikana tukea ihmisiä ja yrityksiä, jotta kriisin vaikutukset ihmisten toimeentuloon ja työllisyyteen olisivat mahdollisimman pienet, ja jotta pääsisimme kriisin jälkeen