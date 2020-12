SDP:n Heinäluoma toivoo hallituksen nostavan asuntopoliittisen ohjelman konkretiaa: Asumisen hintaan voi vaikuttaa poliittisilla päätöksillä

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen esittelypuheenvuoro budjetin mietinnöstä 15.12.2020 10:24:38 EET | Tiedote

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020 Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Mietinnön esittelypuheenvuoro Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies Eduskunnan käsittelyssä on tänään talousarvioesitys, joka on laadittu kriisiolosuhteissa. Suomen talous on supistunut voimakkaasti koronapandemian seurauksena, ja valtion menot ovat samalla lisääntyneet. Kuluvana vuonna valtion menot ovat kasvaneet noin 68,7 mrd. euroon, minkä seurauksena valtiontalouden alijäämä on lisääntynyt noin 19,7 mrd. eurolla Valtion talousarvioesitys vuodelle 2021 on noin 65,2 mrd. euroa. Esitys on 11,7 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2021 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 138 mrd. euroa, mikä on noin 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen Talousarvioesityksen pohjana on valtiovarainministeriön ennuste, jonka mukaan Suomen talous supistuu 4,5 prosenttia tänä vuonna ja kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2021. Työllisyysasteen arvioidaan talousar