SDP:n Hussein al-Taee: Kohti palkkatasa-arvoa - Naisvaltaisille aloille säädettävä tasa-arvoraha 

Vietämme tänään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää, johon tasa-arvon edistäminen liittyy keskeisesti. Naisvaltaisilla aloilla tehdään erittäin merkittävää työtä, joka ansaitsee yhteiskunnan kädenojennuksen. Opettajat, varhaiskasvattajat, sosiaalipuolen työntekijät ja hoitajat ovat jo pitkään vaatineet kunnon korvausta vaativasta työstään. Nyt viimeistään on varmistettava tasa-arvoinen kohtelu.

- Suomi kykenee parempaan. Meillä on suuria haasteita saada monelle naisvaltaiselle alalle tarpeeksi työntekijöitä. Työ on kuormittavaa, mutta samalla erittäin merkityksellistä. Yksi keskeisimmistä vetovoimatekijöistä, jonka työntekijät nostavat säännöllisesti esiin, on palkka. Palkalla pitäisi tulla toimeen ja sen tulisi vastata alan haastavuutta. Ensi kaudella tähän on puututtava konkreettisesti tasa-arvorahalla. Tämä tukisi hyvää kehitystä, mitä kuluneen vuoden aikana on laitettu liikkeelle työmarkkinaneuvotteluissa, linjaa al-Taee.

Perhevapaauudistuksen jalkautukseen panostettava

Elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus edesauttaa naisten asemaa työelämässä. Tulevalla kaudella perhevapaajärjestelmän kehittämistä tulee jatkaa, jotta vapaita käytettäisiin tasaisemmin.

- Tällä hetkellä suuri osa naisista jää useaksi vuodeksi kotiin lapsen kanssa ja tekee tämänkin jälkeen lyhennettyä työaikaa. Tällä on iso vaikutus naisten toimeentuloon ja vuosien päästä eläkkeisiin. Siksi on tärkeää, että perhevapaiden tasaisempaa käyttöä edistetään ja lakiuudistuksesta tiedottamista jatketaan. Lisäksi SDP:n tavoite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta edistäisi molempien vanhempien nopeampaa siirtymistä takaisin työelämään, taustoittaa al-Taee.

Samapalkkaisuutta edistettävä

Ensi hallituskaudella tulee edistää lainsäädännöllisesti palkka-avoimuutta. Nykyinen hallitus pääsi yhteisymmärrykseen pienistä edistysaskeleista asian osalta, mutta lopputulos ei yltänyt hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Työtä pitää jatkaa. Palkka-avoimuudella edistettäisiin samapalkkaisuutta, palkkauksen avoimuutta ja palkkatietoisuutta työpaikoilla.

- Suomessa on perusteettomia palkkaeroja, joihin mm. YK on kiinnittänyt huomiota. Näihin tulee puuttua. Samasta työstä tulisi jo nyt maksaa lain mukaan samaa palkkaa, mutta asiaa ei seurata riittävästi. Työpaikoilla ei tiedetä tarkasti, kuka saa bonukset ja miksi, kertoo al-Taee.

- Konkreettisesti palkka-avoimuus voisi tarkoittaa sitä, että työnantajan on kerran vuodessa selvitettävä henkilöstölle työnantajan noudattama palkkausjärjestelmä ja miten sitä sovelletaan. Työnantajan tulisi osoittaa, miten palkat määräytyvät, mistä palkitaan ja miten omaan palkkaan voi vaikuttaa. Näin henkilökohtaiset palkat pysyisivät salassa, mutta samalla avoimuus kokonaiskuvasta lisääntyisi, päättää al-Taee.