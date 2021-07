SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa

Jaa

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

Maahanmuuttopolitiikkapuheenvuorossa al-Taee halusi pureuduttavan konfliktien, jotka aiheuttavat pakolaisuutta, juurisyihin ennemmin kuin oireisiin. Hänen mukaansa Suomen rooli EU:n rajavaltiona tarvitsee tuekseen hyvän EU:n yhteisen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan. al-Taee linjasi, että EU:n yhteinen tavoite on vastuullisuuden ja mahdollisuuden tasapaino maahanmuuttopolitiikassa.

As there are always more people who want to come to Europe than we can handle, it is important for us to commit to effective foreign development aid and peace brokerage through mediation also.

We have to contribute in addressing root causes of conflict rather than only symptoms of crises.

Finland, which is a border state of the EU, perceives that responsible foreign development aid and working relations with neighbours and a coherent EU foreign policy are keys to ensuring an effective role in migration and asylum policies. It should be our common goal to strike a balance between responsibility and opportunity in the European migration and asylum policy.

EU-Afrikka suhteita käsittelevässä puheenvuorossa al-Taee kehotti EU:ta ottamaan isompaa roolia kaupankäynnissä Afrikan maiden kanssa. Afrikan maiden erilaisten olosuhteiden ymmärtäminen auttaa myös EU:ta yhteistyössä demokratian ja rauhan rakentamisessa. al-Taeen mukaan EU:n agendalla tulisi olla ilmasto, demokratia ja kaupankäynti. Puhtaampien ympäristöteknologioiden avulla helpotettaisiin siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan myös Afrikassa.

Africa as a continent is vast, we should understand further special circumstances of different countries within the continent. And thus, and by that, assist countries in building and rebuilding democratic institution in promotion of peace, educational opportunities, and local ownership. EU should pay special attention to the transfer of climate technologies from the EU, especially in energy sector, in order for the production of energy to shift faster from fossil fuels to renewable energy. So, climate, democracy and business. This should be the EU’s agenda looking forward.

- Oli todella hienoa osallistua kahteen näin hienoon konferenssiin Suomen edustajana, summaa kokemuksiaan al-Taee.