SDP:n Hussein al-Taee: Paperittomien asianmukaisen asumisen takaaminen on osa koronaepidemian hidastamista

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valmiuslakikeskustelussa 17.3.2020 17:55:10 EET | Tiedote

Valtioneuvoston asetus valmiuslain käyttöönotosta ja soveltamisasetukset Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 17.3.2020 Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Suomi – niin kuin koko maailma - on nyt kokonaan uudenlaisen, järkälemäisen haasteen äärellä. Nyt on selvää, että koronavirus on suomalaisen yhteiskunnan vaikein koettelemus sitten sodan jälkeisen ajan. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee poikkeusolot. Siksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valmiuslain käyttöönottoasetuksesta. Keino on järeä, mutta välttämätön. Arvoisa puhemies, Totuttu elämä rajoittuu monin tavoin. Kouluja, kirjastoja, teattereita ja uimahalleja suljetaan. Julkisia kokoontumisia rajoitetaan. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään. Yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi varhaiskasvatukseen pääsy kuitenkin turvataan. On myös löydettävä uusia keinoja pitää yhte