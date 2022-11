SDP:n Hussein al-Taee: Suuren valiokunnan Finnairin lennot peruuntuivat AKT-lakon vuoksi – ehkä vihdoin henkilöstön hätä tulee kuulluksi

- Viime päivinä olen saanut paljon kontakteja Finnairin matkustamohenkilökunnalta ja olen saanut luvan julkaista yhden näistä kansalaiskirjeistä, kertoo SDP:n kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Hussein al-Taee.

Al-Taeen saamassa kansalaiskirjeessä valotetaan matkustamohenkilökunnan karua tilannetta: Finnairin matkustamohenkilökunnalla ei ole ollut yhtäkään vuotta, jossa työrauha olisi toteutunut, ainakaan viimeisen neljän vuoden aikana. TES-neuvotteluita on käyty jopa valtakunnansovittelijan luona, säästöneuvotteluita sekä muutosneuvotteluita on käyty useampaan otteeseen. Työehtosopimustamme on pyritty avaamaan työnantajan toimesta kesken sopimuskauden useampaan otteeseen. Jokaisella kerralla liittomme on tullut Finnairia vastaan ehdotuksilla, jotka eivät heikentäisi matkustamohenkilökunnan palkkoja ja korvauksia, ja jotka Finnair on suoriltaan tyrmännyt ja todennut, että nämä ovat ehdot, ottakaa tai jättäkää.

Finnair on jo vuosia hakenut säästöjä matkustamohenkilökunnan selkänahasta, ja viimeisen kolmen vuoden aikana tahti on vain kiihtynyt. Jo nyt alkuvuonna päättyneen yrityksenlaajuisen 200 miljoonan euron säästöohjelman sekä huhtikuussa aloitetun yrityksenlaajuisen 60 miljoonan euron säästöohjelman päälle ollaan hakemassa vielä 15 % lisää säästöjä Finnairin ylivoimaisesti huonoiten palkatun henkilöstöryhmän kustannuksista.

Ei liene sattumaa, että samalla vuodesta 2019 alkaen kaikki Finnairin ylemmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmat on sidottu muiden osa-alueiden lisäksi myös yksikkökohtaisiin kustannustavoitteisiin. Euroopan Komission asettamien rajoitteiden vuoksi vuosien 2019–2021 ja 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinohjelmat peruutettiin, mutta vuosille 2021–2023 on asetettu polttoainetehokkuus pois lukien täysin samat tavoitteet. Täysin toteutuessaan tämä kannustinohjelma tuottaisi kokonaisuudessaan lähes neljän miljoonan euron arvoiset bonukset noin 70 henkilölle. Tämä vastaa yhden bonuksen saavan henkilön osalta lähes kahden vuoden palkkaa alle 6 vuotta työskennelle matkustamohenkilökunnan jäsenelle. Lisäksi Finnairin johtoryhmälle luotiin peruuntuneiden kannustinohjelmien tilalle uusi kannustinohjelma vuosille 2020–2023, joka on suoraan sidottu yrityksen tekemään vertailukelpoiseen tulokseen.

Kannustinohjelmien lisäksi Finnair on luonut johtoryhmälleen sekä avainhenkilöilleen osakepalkkiojärjestelmän, jonka vuosien 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023 yhtenä mittarina kaikissa on yksikkökustannukset. Taas kerran johdon bonukset tuotetaan työntekijöiden kustannuksella yhtiössä, jossa työntekijät ovat liian kalliita.

Samaan aikaan Finnairin lentoja Kööpenhaminasta operoiva ulkoistettu miehistö ansaitsee kuukaudessa peruspalkkanaan vähintään 21600 tanskan kruunua, joka vastaa lähes 2900 euroa. Lisineen summa nousee 27738 tanskan kruunuun, joka on yli 3700 euroa. Tämänhetkisessä työehtosopimuksessamme ei edes yli 29 vuoden lentokokemuksella yllä moiseen peruspalkkaan, ja se on lähes kaksinkertainen saman lentokokemuksen omaavaan suomalaiseen matkustamohenkilökunnan jäseneen verrattuna. Tältäkö näyttää kannattava liiketoiminta?

Viime kesänä Finnairilla ei ollut käytössään tarpeeksi matkustamohenkilökuntaa, joka johti lentojen peruutuksiin. Samalla myös matkustamohenkilökunnan jäsenten hakemia opintovapaita siirrettiin vedoten Opintovapaalain 8 §:aan, joka sallii opintovapaan siirtämisen korkeintaan puolella vuodella, mikäli sen myöntäminen aiheuttaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Jo tämä johti monen matkustamohenkilökunnan jäsenen irtisanoutumiseen, sillä heidän piti valita tulevaisuutensa ja tämänhetkisen työpaikkansa välillä.

Nyt Finnair uhkaa irtisanoa 450 matkustamohenkilökunnan jäsentä, ja ulkoistaa heidän työnsä alihankkijoille. Alle puoli vuotta sen jälkeen, kun lentoja jouduttiin perumaan työvoimapulan vuoksi, mikäli emme suostu taas leikkaamaan henkilöstöryhmämme kustannuksista. Tämä jos mikä kuulostaa niin nurinkuriselta, etten ollut uskoa silmiäni, kun luin uutisen ensimmäistä kertaa. Tällainen uhkailu- ja painostusretoriikka on valitettavan tuttua matkustamohenkilökunnan jäsenille jo vuosien takaa, kun vuonna 2014 säästötoimenpiteenä toteutetun palkkojen suuren leikkauksen lisäksi ulkoistettiin Singaporen ja Hong Kongin reitit alihankkijalle.

Me olemme alamme ammattilaisia. Me vastaamme matkustajien turvallisuudesta 13 kilometrin korkeudessa joka päivä, ajasta ja paikasta riippumatta. Meidät koulutetaan evakuoimaan yli 300 ihmistä lentokoneesta pimeässä, savun täyttämässä matkustamossa alle 90 sekunnissa. Meidät koulutetaan sammuttamaan tulipaloja ja elvyttämään lennolla elottomaksi valahtanut matkustaja. Me altistamme kehomme jatkuvasti avaruussäteilylle (lentohenkilökunnalla on tutkitusti muita ihmisiä korkeampi syöpäriski), aikaerovaihteluille ja yötyölle, sekä työskentelemme lähes kahden kilometrin korkeutta vastaavissa happiolosuhteissa pisimmillään jopa 14 tuntia kerrallaan. Me olemme kohtuullisen palkan arvoisia. Meistä ei voi säästää enää yhtään enempää.

- Suuren valiokunnan työmatkan lentojen peruuntuminen on pieni ongelma verrattuna Finnairin henkilöstön työtaisteluun. Lakko on hätähuuto, johon on vastattava. Jokainen ansaitsee reilut ja yhdenvertaiset työolosuhteet ja korvaukset tekemästään työstä. Finnairilla ja sen työntekijöillä on ollut haastavat vuodet takanaan, eikä ongelmia tule ratkaista matalapalkkaisimpien työntekijöiden kustannuksella, toteaa al-Taee.